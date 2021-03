Left Behind/ Su Rai 2 il film con Nicolas Cage (oggi, 15 marzo)

Oggi, domenica 15 marzo, alle ore 21:20, in prima serata, andrà in onda su Rai 2 il film “Left Behind”. La pellicola, che unisce i generi fantastico, thriller e catastrofico, è uscita nelle sale cinematografiche mondiali nell’anno 2014. Questo film è stato diretto da Vic Armstrong mentre la sceneggiatura è stata realizzata da Paul Lalonde e John Patus. Il cast del film contiene diversi volti noti dello spettacolo come Nicolas Cage, che veste i panni del protagonista, Chad Michael Murray, Lea Thompson, Nicky Whelan, Jordin Sparks e Martin Klebba. La fotografia della pellicola è stata curata da Jack N. Green mentre la colonna sonora è stata realizzata da Jack Lenz.

Left Behind, la trama del film

Chloe torna a casa per fare una sorpresa al padre Rayford Steele, pilota di una compagnia aerea, che compie gli anni. Ma l’uomo ha deciso di lavorare nel giorno del suo compleanno per stare insieme ad un’assistente di volo con la quale ha un flirt. La ragazza, allora, si reca all’aeroporto per salutare il padre e per caso conosce Buck, che sta per prendere lo stesso volo di Rayford. Durante il volo milioni di persone in tutto il mondo iniziano a scomparire all’improvviso senza lasciare traccia. Sull’aereo alcuni membri dell’equipaggio e alcuni passeggeri sono scomparsi. Anche Raymie, fratello minore di Chloe, e la mamma scompaiono. La ragazza è così sconvolta che pensa di suicidarsi, ma fortunatamente riesce a mettersi in contatto con Buck che è in cabina di pilotaggio con Rayfors. I tre resoconto a capire che si è verificato il Rapimento della Chiesa descritto nella Bibbia, infatti tutte le persone scomparse sono o credenti o bambini.

