“Legami tra quotidiani e camorra”: archiviazione per Roberto Saviano/ “Non diffamò”

Archiviazione per Roberto Saviano e Ezio Mauro, ex direttore di Repubblica: secondo il gip del Tribunale di Roma, lo scrittore non diffamò alcuni giornali casertani parlando di “contiguità” tra certi quotidiani (l’ex Corriere di Caserta, ndr) e la camorra. Il giudice per le indagini preliminari Paola Di Nicola ha accolto la richiesta del pubblico ministero Eugenio Albamonte: come riporta Repubblica, l’osservazione di Saviano era connotata “da intrinseca obiettività e veridicità”. L’autore di Gomorra e l’ex direttore di Repubblica erano stati querelati nel novembre 2015 dalla società Libra Editrice, ritenutasi al centro di “campagne diffamatorie a mezzo stampa”: Saviano in un articolo del settembre 2015 aveva affermato che le testate edite da Libra erano “contigue alle organizzazioni criminali, fungono da loro uffici stampa, sono organo di propaganda dei messaggi tra clan. Il giudice ha citato due fatti: il caso Palmesano (giornalista licenziato poiché i suoi servizi disturbavano il boss Lubrano, ndr) e una relazione della Commissione Antimafia 2015, che vietava la diffusione in carcere di “alcuni quotidiani, tra cui il Corriere di Caserta” per evitare la ricezione di messaggi dall’esterno.

ROBERTO SAVIANO VS GIORGIA MELONI

«Difendo Saviano da molti anni, ma mai mi era capitato di leggere tanto espressamente in un provvedimento giudiziario di una contiguità dei sopracitati quotidiani ad ambienti camorristici. Mi pare un fatto davvero rilevante che interroga l’intera categoria dei giornalisti , non solo campani. Molti dei quali impegnati silenziosamente e quotidianamente in prima linea», il commento dell’avvocato Antonio Nobile ai microfoni di Repubblica, mentre lo scrittore ha attaccato Giorgia Meloni su Instagram: Saviano ha ricordato che la leader di FdI «l’anno scorso ha ospitato ad Atreju i giornalisti “perseguitati da Saviano”. Le vittime, appunto. E sapete chi c’era tra le vittime? Tra i “giornalisti perseguitati da Saviano” e premiati da Meloni? I nuovi vertici della Società Editoriale Libra». Una presa di posizione netta: «Giorgia Meloni non è sola, ma è sicuramente tra quei politici che hanno scelto da che parte stare. Giorgia Meloni sapeva già le cose che vi racconto, poiché erano note. Si può dichiarare tutto e il suo contrario, spargere merda nel tentativo di confondere, ma poi la realtà ti presenta il conto».





