Lele Mora choc su Morra “stato con uomo potente”/ “Eva Grimaldi?C’ho fatto ses*o”

Lele Mora choc a Live Non è la D’Urso fa delle fortissime rivelazioni su Massimiliano Morra, Eva Grimaldi e una misteriosa attrice che “oggi ha 60 anni”. Proprio così l’ex agente dello spettacolo italiano ospite del salotto televisivo condotto da Barbara D’Urso su Canale 5 parlando della questione “Adua Del Vesco e Massimiliano Morra” ha fatto una scioccante rivelazione sul conto dell’attore napoletano. “E’ stato fidanzato con un ragazzo, ma quale ragazza che gli ha promesso di fare il Grande Fratello” – dichiara a gran voce Mora precisando – “io dico quello che so e quello di cui sono certo, non dico cose stupide”. La padrona di casa Barbara D’Urso allora interviene facendo una doverosa precisazione: “ti assumi la responsabilità di quello che dici”, ma Morra dal canto suo non ha alcun timore: “confermo, è stato con un uomo giusto, importante. Poi che sia stata una storia d’amore, di sesso, questo non lo so”. La d’Urso è incredula al punto da dire: “ha fatto tutto questo per arrivare al Grande Fratello?” e Morra dice “si”, ma subito dopo precisa “Massimiliano Morra non è gay. Ce ne sono tanti che non sono gay ma per arrivare a dei successi, a dei lavori si concedono alle delizie di qualche produttore e altro signore. Sono certissimo di quello che dico, te lo confermo”.

Lele Mora: “ho fatto sesso con Eva Grimaldi”

Le confessioni di Lele Mora a Live Non è la D’urso non sono finite, visto che l’ex agente delle star parla anche di Eva Grimaldi, la ex “finta” fidanzata di Gabriel Garko: “abbiamo avuto un piccolo flirt, sono stato con Eva Grimaldi, abbiamo fatto anche sesso!”. Una vero e proprio scoop quello lanciato da Mora che sul finale ha sganciato anche un’altra bomba: “vorrei dire di una che avete trattato tanto tempo voi, un’attrice che è nata da me inizialmente e poi è andata all’Ares che allora si chiamava col nome di un’altra società. Questa bellissima attrice ha saputo nascondere tanti fidanzati toyboy finti perchè lei stava con un grande grande signore ricco che aveva un ottimo lavoro quando non faceva la televisione e quando è venuta a lavorare a Mediaset ha voluto che si cambiasse perfino il pavimento, il parquet e le tende. Lei ha vissuto per 11 anni in una lussuosissimo hotel di Milano, questa attrice ha più di 60 anni, è nata da me”. La D’Urso allora domanda “è stata in trasmissione da me?”. Di chi si tratta? Il dubbio rimane!



