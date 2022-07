Massimiliano Morra ex fidanzato Adua Del Vesco/ Storia finita male: “Era finta e…”

Quarta stagione di “Seconda Vita”, il talk show condotto su Real Time dal giornalista e autore televisivo Gabriele Parpiglia: e nella puntata che ci apprestiamo a guardare questo sabato sera in ‘prime time’ (a partire dalle ore 21.20), nel ricco cast di ospiti del fortunato programma condotto da uno dei massimi esperti di gossip e dintorni in Italia ci sarà anche Rosalinda Cannavò, nome di battesimo dell’attrice e modella messinese meglio conosciuta con lo pseudonimo di Adua Del Vesco.

E, come abbiamo fatto in un altro pezzo quest’oggi (e dedicato a Giuliano Condorelli), in attesa di scoprire cosa racconterà la 29enne oramai protagonista delle cronache rosa nostrane da qualche anno, qui accendiamo i riflettori su un altro degli ex fidanzati che ha avuto la Del Vesco in passato, vale a dire Massimiliano Morra. “Chi era costui?” verrebbe da dire citando nientemeno che il Manzoni a proposito dell’uomo che aveva fatto in passato coppia fissa con la Cannavò ancora non famosa come oggi? Come sappiamo, la loro storia d’amore era bruscamente finita nel lontano 2015 ma il nome dell’uomo era tornato prepotentemente d’attualità qualche tempo dopo, quando Adua stava assieme a Condorelli, per la partecipazione di entrambi al “Grande Fratello Vip”.

MASSIMILIANO MORRA, EX FIDANZATO DI ADUA DEL VESCO: “STORIA FINITA MALE” PERCHE’…

Ebbene sì: il destino ha voluto infatti che nel 2020 i due ex fidanzati si trovassero assieme come coinquilini nella Casa più spiata d’Italia e a cinque anni dalla loro separazione che, a quanto ne sappiamo, era stata abbastanza burrascosa tanto che i diretti interessati hanno spesso parlato di “una storia non finita bene”. Va detto, retrospettivamente, che la loro esperienza comune nel reality show non era andata poi così male come qualcuno si sarebbe aspettato anche se poi tutto è precipitato a seguito di una rivelazione di Adua, finita tra le braccia di Gabriel Garko dopo aver lasciato Morra.

Che i rapporti tra i due siano tesi lo dimostrano anche alcune recenti dichiarazioni di Massimiliano che giura di aver cancellato Adua dalla sua vita: dal canto suo l’attrice aveva ammesso che “non siamo mai rimasti in buoni rapporti e infatti quando ho saputo che c’era lui al GF Vip ho avuto qualche dubbio circa l’opportunità di partecipare”. Non solo: qualche tempo dopo la Del Vesco aveva dichiarato addirittura che la sua storia con Morra era totalmente “finta” e quindi costruita, e unendo questa uscita ai rumors che suggeriscono che Massimiliano fosse gay. “Massimiliano è quello che mi ha usato più di tutti. La storia è stata tutta una favola. Ho detto una bugia nel dire che non avevo detto quello che si è letto (che Morra fosse gay, Ndr) e mi prendo la responsabilità. Voglio bene a Massimiliano e mi dispiace, ma non posso più portare il peso di queste menzogne sulle spalle” aveva sbottato, causando la replica del diretto interessato che aveva smentito categoricamente la propria omosessualità.











