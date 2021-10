Lello Arena, moglie e figli/ Chi sono Francesca Taviani e Valentina, Leonardo Arena

Chi è Francesca Taviani moglie di Lello Arena

Francesca Taviani è un’attrice e violoncellista sposata dal 2006 con l’attore napoletano Lello Arena. Nel corso della sua carriera cinematografica ha recitato in Allonsanfàn, Fiorile e Ora o mai più rispettivamente nel 1974, 1993 e nel 2003. La donna, figlia del regista Vittorio Taviani e nipote di Paolo Taviani, entrambi registi non ha seguito le orme del padre e si è dedicata alla musica diplomandosi al Conservatorio di Santa Celia di Roma suonando all’interno del Quartetto di Roma e ottenendo una cattedra di Musica da Camera al Conservatorio G. Martucci di Salerno.

Francesca Tocca e Jasmine, moglie e figli Raimondo Todaro/ Crisi cancellata, è amore!

Chi sono Leonardo e Valentina Arena, i figli di Lello

Dall’unione tra Francesca Taviani con l’attore Lello Arena è nato un figlio Leonardo nel 2003. La coppia adesso abita a Roma e conduce una vita molto riservata. Lello Arena oltre a suo figlio Leonardo ha anche un’altra figlia, Valentina Arena, nata dall’unione precedente dell’attore nel 1984. Valentina Arena non ha seguito le orme del padre ma ci è andata vicino, infatti è autrice, regista e montatrice di documentari e video indipendenti.

Com'è morto Domenico Modugno?/ La scomparsa improvvisa, le ultime canzoni e..

Lello Arena, all’anagrafe Raffaele Arena, è stato uno dei volti più amati della comicità napoletana lavorando nel tempo con Massimo Troisi e Enzo Decaro, un trio che ha ottenuto molti successi in giro per l’Italia e che ha segnato la storia della comicità italiana. Francesca Taviani e Valentina Arena non sono nomi molto noti al grande pubblico, almeno non quanto quello di Lello Arena.

LEGGI ANCHE:

Anna Valle, fratelli e genitori: Marisa Ferrante, Renio e Antonella/ "Non sono cresciuta in un’isola felice"

© RIPRODUZIONE RISERVATA