Leo Gassmann con canzone “Terzo Cuore” a Sanremo 2023/ “Riccardo Zanotti è un amico”

Leo Gassmann torna in gara al Festival di Sanremo 2023 con la canzone “Terzo Cuore“. Si tratta della prima volta tra i big dopo la vittoria nei giovani di qualche anno fa. Proprio il figlio di Alessandro Gassmann sui social ha confermato e gioito per il suo ritorno all’Ariston: “è un grande onore per me tornare al festival e poter salire sul palco con dei grandi artisti per i quali nutro una stima profondissima. La musica è condivisione e questo brano ne è la prova”. Poi ha voluto ringraziare Riccardo Zanotti con cui ha co-scritto e prodotto il brano con Marco Paganelli e Giorgio Pesenti.

“Riccardo Zanotti è un amico, un fratello che mi fa sorridere ogni volta che siamo in studio per la sua grande umanità. Mi commuovo quando incontro persone così sul mio percorso perché mi dimostrano che il bene esiste e che può ancora sconfiggere le tenebre” – ha detto Leo Gassmann per concludere – “sarà un festival di Sanremo 2023 indimenticabile. Spero di potervi offrire un alternativa al dolore e ai problemi che a volte la vita ci mette davanti. Spero di potervi far emozionare e essere semplicemente uno di voi”.

Classe 1998, Leo Gassmann è nato a Roma il 22 novembre da una famiglia di artisti. Il nonno è il grandissimo mattatore Vittorio Gassman, mentre il papà è l’attore Alessandro Gassman. All’età di 9 anni entra all’Accademia di Santa Cecilia e studia chitarra classica e solfeggio per 5 anni. A 19 anni entra ad X Factor 12 arrivando alla semifinale grazie anche al brano inedito di Lewis Capaldi, intitolato “Piume”, ottenendo un grande riscontro di pubblico. Nel 2020 partecipa al Festival di Sanremo trionfando nella sezione Nuove Proposte con il brano “Vai bene così”.

Successivamente pubblica l’album di debutto “Strike” a cui seguono i singoli “Down”, “La mia libertà” e “Lunedì (feat. L’Ennesimo)”. Nel 2023 torna in gara a Sanremo 2023 con il brano “Terzo Cuore” scritto e prodotto da Leo Gassmann, Marco Paganelli, Giorgio Pesenti e Riccardo Zanotti.











