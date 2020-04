Leo Robinton, chi è il fidanzato di Emma Watson/ Imprenditore americano di 30 anni…

Pubblicità

Emma Watson si è fidanzata. L’attrice diventata famosa con Harry Potter e che oggi ha 30 anni, ha trovato finalmente l’amore. A conquistare la dolce attrice è stato Leo Robinton che, come svela Grazia, per proteggere la loro storia, ha anche chiuso i suoi profili social. I due sono stati visti insieme per la prima volta nell’ottobre del 2019 mentre si baciavano per le strade di Londra. Il primo appuntamento tra i due avrebbe avuto come location il ristorante The Ivy a St John’s Wood, nord-ovest di Londra. Non si sa come i due si siano conosciuti anche se, probabilmente, sono da escludere le app di incontri che non fanno per l’attrice come aveva confessato lei in un’intervista di qualche tempo fa. I due, dopo il primo avvistamento, avrebbero continuato a frequentarsi e pare che ora la storia sia diventata molto seria al punto che pare che Emma Watson abbia deciso di presentare il fidanzato ai genitori.

Leo Robinton, nuovo fidanzato di Emma Watson: “per lei si è tolto da tutti i social”

Come fa sapere il DailyMail, Leo Robinton è un imprenditore americano di 30 anni prima di licenziarsi, lo scorso giugno, ha lavorato in un’azienda specializzata in cannabis legale. Appartiene ad una famiglia numerosa: ha, infatti, un fratello gemello Archer, un fratello maggiore Charlie, 35 anni, e due sorelle Lily, 36 anni, e Daisy, 33 anni. Per amore della fidanzata, ha deciso di diventare riservatissimo chiudendo totalmente i suoi profili social come ha raccontato una fonte al DailyMail: «Emma e Leo hanno fatto tutto il possibile per mantenere il loro rapporto segreto. Dopo che sono stati paparazzati mentre si baciano lo scorso ottobre, Leo si è tolto da tutti i social media nel tentativo di proteggere la loro storia d’amore». Leo Robinton, dunque, sarà il principe azzurro che Emma Watson stava aspettando?



