Leonardo, bimbo di 20 mesi massacrato a Novara/ Il padre “E poi ero io il cattivo?”

Si chiamava Leonardo il bimbo di 20 mesi di Novara che i genitori hanno ammazzato di botte giovedì scorso. Quando è giunto all’ospedale locale era già senza vita, deceduto a seguito dei colpi ricevuti dalla mamma, Gaia Russo di anni 22, e dal compagno di lei, Nicholas Musi, di anni 23. Rispetto alle tristemente note vicende simili che vi abbiamo raccontato negli ultimi tempi, come quella di Cardito del piccolo Giuseppe, o quella di Caslino in provincia di Frosinone, quella di Novara è probabilmente ancora più dura da digerire, visto che ad inveire nei confronti di un bimbo da poco venuto al mondo, erano in due, sia la mamma quanto il compagno. Come ha riferito ieri la procuratrice capo di Novara, Leo è morto nel giro di trenta minuti dopo che gli è scoppiato il fegato a seguito di una forte compressione ricevuta, forse uno calpestamento o comunque una compressione importante. Ma il bimbo di 20 mesi non ha subito solo un durissimo colpo alla pancia, visto che il suo corpo è stato ritrovato pieno di lividi, sul capo, sul torace, sulla schiena, e anche sui genitali.

LEONARDO, BIMBO DI 20 MESI MASSACRATO A NOVARA

«Io sono stato allontanato dalla vita di Leo perché non ero una persona raccomandabile. Ma ero davvero io il cattivo? Come si fa a immaginare che una cosa del genere accada a tuo figlio?». Così ha parlato ai microfoni del quotidiano Repubblica Mouez Ajouli, il padre di Leonardo Russo, che a causa dei suoi piccoli precedenti aveva deciso di non assegnare il proprio cognome al bimbo, così come consigliato anche dalla mamma. «Non mi reggo più in piedi dal dolore – ha proseguito disperato – ho provato ad andare a casa, in ospedale, a casa della mamma di lei, chiamo e non mi risponde nessuno… Mi stanno tutti tenendo fuori da questa storia e io soffro tantissimo». Mouez Ajouli racconta di come la sua ex fosse cambiata nell’ultimo periodo, visto che il suo compagno era molto geloso: «L’ultima volta che ci siamo visti è stato due settimane fa, ma c’era anche quell’altro e non mi sono potuto fermare. Leo è venuto solo a darmi un bacio poi è tornato da sua madre. Ed è l’ultima volta che l’ho visto».

