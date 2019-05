Bimbo 2 anni morto: mamma e compagno indagati/ Novara, infanticidio? Attesa autopsia

Un bambino di appena 2 anni è morto ieri mattina a Novara, subito dopo il suo arrivo all’ospedale Maggiore. Sulle cause della morte erano immediatamente partite le indagini da parte della squadra mobile della questura e gli inquirenti avevano subito acquisito le cartelle cliniche al fine di capire quali fossero le condizioni del bimbo al momento della chiamata dei soccorsi richiesti proprio dai familiari. La mamma ed il compagno che si trovava con lei, si erano limitati a spiegare: “Il bambino sta male”. I dubbi della polizia avevano avuto a che fare proprio su possibili maltrattamenti subiti dal piccolo e che avrebbero potuto poi provocarne il decesso. Subito dopo la morte del bimbo, mamma e compagno erano stati accompagnati in questura per essere ascoltati e oggi è arrivata l’importante svolta sull’inchiesta in corso relativa alla morte del piccolo Leonardo. Dopo una notte di interrogatori, spiega Repubblica.it, mamma e compagno sono stati indagati per infanticidio. In parte si tratta di un atto dovuto al fine di poter procedere con l’autopsia in corso in queste ore, dando la possibilità ai familiari di poter nominare un consulente. Eppure la posizione di entrambi viene considerata delicata.

BIMBO DI 2 ANNI MORTO A NOVARA: MAMMA E COMPAGNO INDAGATI

Gli inquirenti si sono recati nella casa del bimbo di due anni morto a Novara, al fine di raccogliere elementi utili ai fini delle indagini. La coppia aveva riferito una caduta dal lettino ma la versione convince poco gli inquirenti e potrebbero esserci delle importanti svolte nelle prossime ore, probabilmente dopo i risultati dell’autopsia. Il piccolo Leonardo si trovava nell’abitazione del quartiere Sant’Agabio dove viveva con la famiglia quando la madre ha fato l’allarme al 118 spiegando che il figlioletto faceva fatica a respirare. “Fate presto”, aveva aggiunto. All’arrivo dei soccorritori, le condizioni del bambino erano apparse subito molto gravi poichè già non respirava più. Il cuore era fermo e nonostante un primo tentativo per cercare di rianimarlo, era stata tentata la corsa in ospedale, ancora vivo ma in condizioni disperate. Il bimbo è però deceduto subito dopo il ricovero in terapia intensiva. Le indagini hanno appurato che in casa, al momento del malore del piccolo, erano presenti la madre ed il compagno. Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi.

