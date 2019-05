Leonardo, bimbo ucciso di botte a Novara/ Convalidato il fermo per mamma e compagno

Si terranno oggi pomeriggio, alle ore 14:00, i funerali di Leonardo, il bimbo di 20 mesi massacrato di botte dalla mamma e dal patrigno, in quel di Novara. Il comune ha decretato il lutto cittadino, a conferma di quanto questa vicenda abbia toccato da vicino i cuori della gente. Nella serata di ieri, invece, è andata in scena una fiaccolata silenziosa in ricordo del piccolo Leo Russo, con dei palloncini azzurri che sono stati liberati in cielo, in onore di quell’anima innocente il cui corpo è stato rinvenuto martoriato e senza vita. Presente il sindaco del paese, Alessandro Canelli, nonché la maggior parte della giunta e dei consiglieri comunali; alla fiaccolata anche il padre naturale di Leonardo, la nonna, e alcuni parenti della vittima. Intanto, sempre nella giornata di ieri, il gip ha convalidato il fermo di Gaia Russo, la 22enne mamma della vittima, e di Nicholas Musi, il 23enne compagno della madre. Il “patrigno” si è avvalso della facoltà di non rispondere, mentre Gaia ha rotto il silenzio dichiarandosi innocente.

LEONARDO, BIMBO UCCISO DI BOTTE A NOVARA: CONVALIDATO IL FERMO

«Non sono stata io ad aver ucciso mio figlio», ha riferito al Gip di Novara la ragazza, ed ora gli inquirenti stanno cercando di capire se tale pista sia attendibile, ed eventualmente, se vi siano dei concorsi di colpa nella morte del bambino di quasi due anni. Tra l’altro Gaia Russo è incinta di un secondo figlio di cinque mesi, figlio che sarebbe del padre biologico di Leonardo, come confermato ieri a Pomeriggio Cinque dalla signora Maria, la zia di Leo: «Il bimbo che sta aspettando Gaia è del papà biologico di Leonardo – le sue parole in diretta televisiva – me lo ha detto lui stesso. Perché sta ancora con quel mostro? Hanno ucciso un bambino come non si dovrebbe neanche uccidere un cane». Nonostante si dichiari innocente, la cognata punta il dito nei confronti di Gaia Russo: «Non avrebbe mai dovuto permettere una cosa del genere, arrivare in ospedale e giustificare quello che ha fatto il suo compagno è stato vergognoso».

