Leonardo Bongiorno, dedica del figlio di Mike a Silvio Berlusconi/ “Sono sicuro che tu e papà siete insieme”

Leonardo Bongiorno, figlio di Mike Bongiorno, ricorda Silvio Berlusconi e il rapporto col papà

Tra i tanti messaggi di saluto scritti per Silvio Berlusconi dopo la notizia della sua morte, nelle ultime ore è arrivato anche quello del figlio di un vero e proprio simbolo della TV italiana: Mike Bongiorno. Leonardo Bongiorno, terzo figlio del conduttore scomparso l’8 settembre 2009, ha conosciuto Berlusconi personalmente, e ancor meglio lo ha conosciuto suo padre. Proprio in virtù di questo rapporto, Leonardo ha voluto omaggiare entrambi, pubblicando degli scatti inediti di famiglia che li ritraggono insieme.

A questi scatti, Leonardo Bongiorno ha affiancato la seguente dedica: “Sono sicuro che ora tu e il papà siete insieme a immaginarvi qualche nuovo sfida, tipo lanciare TeleSanPietro… Ciao Silvio, posso considerarmi unto dal signore twice” .

Mike Bongiorno e Silvio Berlusconi, come nacque il loro rapporto

Come accennato, il rapporto tra Silvio Berlusconi e Mike Bongiorno è nato molti anni fa. Fu proprio il Cavaliere a volere Mike alla sua Tele Milano. Al tempo, il conduttore lavorava in Rai dove stava avendo un gran successo. Poi però ecco arrivare la telefonata di Berlusconi, che Mike Bongiorno raccontò in un’intervista. “Quando Berlusconi mi disse che dovevo lavorare solo per lui io gli chiesi quale compenso mi avrebbe dato. – furono le parole di Mike, come riporta Today – Allora in Rai guadagnavo pochino: due milioni a puntata per un massimo di 26 puntate all’anno, non una di più perché sennò dicevano che erano obbligati ad assumermi. Insomma, chiesi a Berlusconi quanto mi offrisse e quello fece un paio di conti e poi disse: ‘Seicento milioni’. E io: ‘Per quanti anni?’. E lui: ‘Ma per un anno, benedetto uomo! Per un anno! Con quello che pagano gli sponsor, seicento milioni è una cifra normale!'”

