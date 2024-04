Leonardo Bonucci entra e sbaglia il rigore decisivo/ Video, Fenerbahce eliminato dalla Conference League

Serata davvero da dimenticare quella di ieri per l’ex capitano della Juventus ed ex nazionale italiana, Leonardo Bonucci. Sbarcato dallo scorso mese di gennaio in Turchia, presso le fila del Fenerbahce, il calciatore è stato protagonista di un errore dal dischetto nella gara di ieri contro l’Olympiakos valevole per la Conference League. Il paradosso è che l’allenatore della compagine turca Ismail Kartal, aveva mandato in campo l’italiano proprio perchè specialista dagli undici metri, ma lo stesso ha fallito, condannando i suoi all’eliminazione. La partita giocata ieri sera ad Istanbul vedeva la squadra di Atene favorita dopo la vittoria in casa all’andata per tre a due.

Il Fenerbahce è comunque riuscito a riequilibrare l’incontro vincendo per una rete a zero (non c’è più la regola dei gol fuori casa che valgono doppio), di conseguenza il match è andato ai supplementari e poi ai rigori. Al 118esimo minuto di gioco, quando ormai era scontata la roulette dal dischetto, il tecnico ha mandato in campo Bonucci, ma presentandosi per il tiro deciso ha sbagliato clamorosamente, permettendo così all’Olympiakos di accedere alle semifinali di Conference League insieme alla nostra Fiorentina, ieri vittoriosa sul Viktoria Plzen, quindi gli inglesi dell’Aston Villa e la squadra belga del Club Brugge.

LEONARDO BONUCCI ENTRA E SBAGLIA IL RIGORE DECISIVO: L’ERRORE DECISIVO DAL DISCHETTO

Bonucci aveva fatto il suo ingresso sul rettangolo di gioco sostituendo il mediano Yuksek, e dopo aver assistito ai primi nove calci di rigore si era presentato per il proprio turno. In precedenza avevano sbagliato Tadic e l’ex Roma Under, per il Fenerbahce, mentre per l’Olympiacos avevano fallito El Arabi e Rodinei.

Se Bonucci avesse segnato avrebbe portato la sequenza ad oltranza, ma il portiere Tzolakis ha intuito l’angolo respingendo così il tiro dell’ex Juventus e facendo calare il gelo sullo stadio di Istanbul. Bonucci viene da una stagione complicata, con la rescissione dal contratto con l’Union Berlino quindi lo sbarco in Turchia con appena 7 presente fra Super Lig e Conference League in due mesi e mezzo.

