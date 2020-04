LEONARDO DI CAPRIO SFIDA IL CORONAVIRUS/ 12 milioni per l’America’s Food Fund

Leonardo Di Caprio si fa testimonial di beneficenza scendendo in campo in prima linea contro il coronavirus e aiuterà a lanciare l’America’s Food Fund, che ha già raccolto 12 milioni di dollari per aiutare le comunità colpite dal coronavirus. L’organizzazione ha comunicato giovedì che i fondi saranno destinati ad aiutare le famiglie a basso reddito, gli anziani e tutti i cittadini che si ritroveranno senza lavoro, senza dimenticare i bambini che si affidano ai programmi di mensa scolastica, che in America sono centinaia di migliaia e riescono spesso a fare un pasto completo durante la giornata solo grazie alla scuola. Il fondo alimentare lavorerà in collaborazione con organizzazioni come World Central Kitchen e Feeding America. Di Caprio è co-fondatore dell’America’s Food Fund assieme alla filantropa Laurene Powell Jobs. Anche Apple e la Ford Foundation stanno versando denaro per contribuire al lancio della nuova iniziativa. “Di fronte a questa crisi, organizzazioni come World Central Kitchen e Feeding America hanno ispirato tutti noi con il loro incrollabile impegno a nutrire le persone più vulnerabili in difficoltà“, ha detto Di Caprio in un comunicato. “Li ringrazio per il loro instancabile lavoro in prima linea, meritano tutto il nostro sostegno“.

“CIBO E’ ANCHE MESSAGGIO DI SPERANZA”

Il covid-19 ha causato una pandemia globale che ha fatto ammalare oltre un milione di persone in tutto il mondo (delle quali 216.000 solo negli Stati Uniti), uccidendone per ora più di 47.000, paralizzando inoltre le economie e costretto all’isolamento sociale milioni di persone nel tentativo di impedire che il virus si diffonda ulteriormente e travolga i sistemi sanitari. “Nel momento del bisogno, avere a disposizione una quantità sufficiente di cibo è sia un nutrimento vitale sia un messaggio di speranza da parte della comunità: ci preoccupiamo e siamo qui per assicurarci che in futuro le cose andranno meglio“, ha detto José Andrés, fondatore di World Central Kitchen. Gli organizzatori della raccolta sostengono che le donazioni al Fondo alimentare dell’America’s Food Fund sono state accettate e saranno utilizzate per fare arrivare i pasti a coloro che ne hanno bisogno. “Con milioni di persone che perdono il lavoro e programmi come i pranzi scolastici in pericolo, assicurarsi che la gente non soffra la fame è un problema della massima urgenza“, ha affermato Powell Jobs, trovando in Leonardo Di Caprio una sponda fondamentale: con l’aiuto dell’attore il considerevole obiettivo di 12 milioni di dollari donati è stato già raggiunto.



