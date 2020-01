Leonardo DiCaprio e Camila Morrone/ Vacanza di passione: mano sul sedere e…

La passione di Leonardo DiCaprio per le modelle è cosa ben nota a tutti, anche se la storia con Camila Morrone sta facendo discutere e non poco. Il motivo? La forte differenza d’età tra l’attore, che ha 45 anni, e la sua nuova fidanzata, che ne ha 22. I due, come riporta Dagospia, sono stati recentemente avvistati in vacanza a St. Barts. Negli scatti Leo e Camila giocano insieme in spiaggia, ridono, scherzano. Lui la tiene per la vita mentre la Morrone mostra un fisico perfetto. La modella argentina, in costume leopardato, negli scatti esce dall’acqua e si lascia fotografare dall’attore in acqua con una GoPro. I due sono stati inoltre paparazzati in spiaggia mentre giocavano in acqua tra le onde.

Leonardo DiCaprio e Camila Morrone, amore a gonfie vele!

Procede dunque a gonfie vele la relazione tra Leonardo DiCaprio e Camila Morrone. La modella e l’attore hanno trascorso le vacanze insieme dopo le polemiche sorte in merito alla differenza d’età. In merito si è espressa proprio la bella Camila, ammettendo che per lei non è affatto un problema: “Ci sono così tante relazioni a Hollywood, e nella storia del mondo, dove c’è tanta differenza di età”, ha ammesso la modella. La modella argentina potrebbe davvero essere il grande amore dell’attore di Titanic. Dal 2018 infatti Leonardo e Camila Morrone sono insieme e felicemente. una delle ultime volte che sono apparsi insieme in via ufficiale, ma non fianco a fianco, è stato per il Festival del Cinema di Cannes 2019.

