Leonardo DiCaprio e la supermodel Vittoria Ceretti sono più innamorati che mai, e lo dimostrano gli scatti del settimanale “Chi”, che li ritrae insieme in Costiera Amalfitana mentre si godono il tempo libero a bordo dello yacht dell’attore. Insieme hanno fatto un tour tra Sardegna, Ibiza e Capri, godendosi una di quelle che potremmo chiamare una vera estate da VIP. Insieme a loro anche l’attore Tobey Maguire, interprete di Spiderman nel celebre film che ha fatto la storia del cinema. Oltre ad essere colleghi, i due sono anche molto amici, e spesso condividono le vacanze assieme durante l’anno.

Leonardo DiCaprio e Vittoria Ceretti sono stati protagonisti di numerosi eventi nelle ultime settimane, tra cui il mega concerto dei Rolling Stones. Ultimamente sono stati poi paparazzati a Portofino in Ligura, con l’ex caporedattore di British Vogue, Edward Enninful. Durante la cena anche i migliori amici di Leo, Lukas Haas e Tobey Maguire. C’è da dire che poco fa la bellissima Vittoria Ceretti è stata la modella principale per un servizio piuttosto hot per Dolce e Gabbana, con una campagna pubblicitaria che prevedeva baci passionali con il modello Theo James, servizio che si è tenuto proprio in quel di Napoli.

Intanto, la coppia formata da Leonardo DiCaprio e Vittoria Ceretti si gode il giro in yacht e dopo aver lasciato Capri e la splendida Costiera Amalfitana si dirige verso la Sardegna per concludere così il mese di agosto. Durante la permanenza nelle località più belle d’Italia, la coppia insieme agli amici si è dilettata anche in momenti divertenti come un giro in moto d’acqua, al quale però Leonardo DiCaprio non ha partecipato durante il giro a Positano Nerano. Come sempre, poi, il famoso attore di Titanic non ha tradito i suoi posti culinari preferiti, tra cui Lo Scoglio, ristorante di Marina del Cantone, dove spesso si reca per godere delle prelibatezze della regione.

Leonardo DiCaprio si sta ricaricando per tornare sul set più fresco che mai: è impegnato attualmente a girare la pellicola BC Project, un film che ripropone in chiave moderna il romanzo di Thomas Pynchon Vineland. Nel cast, insieme a lui, ci saranno anche Seann Penn e Benicio del Toro sotto la direzione di Paul Thomas Anderson. Un progetto che di certo richiede tanta presenza mentale e tanta fatica, serve quindi recuperare con la sua bella Vittoria, conosciuta al matrimonio dell’amico Joseph Namad in Costa Smeralda nel 2023.