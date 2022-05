Leonardo e Alexandra Celi figli Adolfo Celi e Veronica Lazar/ “Lei amò Marlon Brando”

Leonardo e Alexandra Celi, figli del popolare attore di “Sandokan” Adolfo Celi, sono intervenuti in qualità di ospiti ai microfoni di “Oggi è un altro giorno”, trasmissione di Rai Uno condotta da Serena Bortone e andata in onda nel pomeriggio della giornata odierna, martedì 17 maggio 2022. A soli 26 anni andò in Brasile e là, di fatto, fondò il teatro, come hanno raccontato i figli: “Rimase 15 anni in Sud America. Cominciò a lavorare in Argentina, poi fu preso in Brasile. Divenne un regista affermato e ricevette una lettera dall’ambasciata italiana. Lui pensava a un’onorificenza, ma, invece, era una convocazione utile soltanto a comunicargli che la sorella lo stava cercando disperatamente da mesi”. Recitò in ‘Amici Miei’, uno step importante della sua carriera: “Era un uomo simpatico, era esattamente l’opposto dell’idea che dava di sé. Era un uomo buono, anche un po’ ingenuo”.

Chiara Tagliaferri/ "Ho conosciuto mio fratello sulla sua tomba: è morto appena nato"

LEONARDO E ALEXANDRA CELI: “COME FIGLI CI SIAMO SOLO NOI? SÌ…”

Leonardo e Alexandra Celi hanno raccontato che sono stati molto amati dal loro padre Adolfo Celi, ma anche dalla mamma, Veronica Lazar. La donna è stata una delle cinque mogli di Adolfo Celi, anche se la figlia Alexandra ha riferito: “Nel mezzo ha avuto anche altre donne, non solo le sue mogli. Come figli ci siamo solo noi? Sì, o almeno così sembra…”. Veronica Lazar ha avuto un flirt con Marlon Brando sul set di “Ultimo tango a Parigi”: “Era impossibile resistergli a quel tempo, lui le regalò un fazzoletto con il suo profumo. Era però un uomo molto tormentato e, nonostante la passione, fece dietrofront quando seppe che aveva due bambini”.

LEGGI ANCHE:

Alice De Carlo/ Mamma Anna: "È attrice, ma non si è montata la testa"Carla Signoris "Frequentai un ricercato in 3 Stati"/ "Polizia arrivò con manganelli…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA