Leonardo, figlio di Pierpaolo Pretelli/ Sorpresa al GF VIP 5: “sognavo di vederlo”

Pierpaolo Pretelli riceve una bellissima sorpresa al Grande Fratello Vip 2020. Nella serata della finale l’ex velino di Striscia La notizia riesce finalmente ad abbracciare il figlio Leonardo dopo 170 giorni. Un momento davvero emozionante per Pierpaolo con il piccolo Leonardo che regala al papà un palloncino a forma di cuoricino. “Grazie Alfonso, non hai idea di quanto sognassi di vederlo” dice il concorrente, mentre il figlio Leonardo non molla il palloncino. Con loro c’è anche Ariadna Romero, la ex compagna di Pierpaolo che l’abbraccia, ma Leonardo scappa per entrare nella casa del GF VIP. In studio Signorini ironizza: “Leo ci vediamo per il Grande Fratello 25” tra le risate di Pupo e del pubblico. (aggiornamento di Emanuele Ambrosio)

Leonardo, figlio di Pierpaolo Pretelli: “Sette mesi che non lo vedo, sto male”

C’è una persona della quale Pierpaolo Pretelli ha sentito la mancanza più di ogni altra cosa: suo figlio Leonardo. Il solo vederlo in foto o in video scatena in lui un fiume di lacrime, questo perché sono ormai molti mesi che non ha l’occasione di riabbracciarlo. Ancora prima di entrare nella Casa del Grande Fratello, infatti, Pierpaolo era lontano da suo figlio, poi è arrivata la quarantena prima dell’ingresso nella Casa e, infine, quest’avventura. “Sto pensando a mio figlio. Stavo facendo i calcoli: non lo vedo dal 24 agosto, sono sette mesi, troppi”, ha allora ammesso di recente Pierpaolo al Grande Fratello Vip. L’ex velino si sente in colpa per non essere stato al fianco di suo figlio in mesi per lui così importanti, essendo Leonardo ancora molto piccolo.

Pierpaolo Pretelli incontra suo figlio Leonardo al Grande Fratello Vip?

“Io sapevo che erano 80 giorni. Non riesco a essere leggero su questa cosa”, ha infatti aggiunto Pierpaolo, sfogandosi con i suoi compagni d’avventura. In quell’occasione è stata Giulia Salemi a cercare di consolarlo: “Sono rimasti 23 giorni qua dentro. Recupererai tutto il tempo perso. Il tempo passato qui dentro non è tempo perso. Rialzati anche se è dura. Una volta uscito da qua, dovrai dare la giusta priorità a lui”. Questa sera, in occasione della finalissima, Pierpaolo potrebbe finalmente riabbracciarlo.



