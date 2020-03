Leonardo Greco ha il Coronavirus/ “Secondo giorno senza ossigeno..” (Uomini e donne)

Leonardo Greco ha il Coronavirus. A dirlo è stato lui stesso sui social nei giorni scorsi mostrandosi in ospedale intubato e, soprattutto, invitando tutti a stare a casa perché il virus non attacca solo gli anziani come pensano alcuni. Per fortuna, però, il peggio è passato e anche se alcuni sintomi restano e le cure continuano con qualche piccolo sacrificio, Leonardo Greco, storico tronista di Uomini e donne, oggi torna a sorridere ed è proprio il suo tenero sorriso quello che regala a tutti coloro che in questi giorni lo hanno appoggiato e spronato a non mollare prendendosi cura di lui tenendo ben presente che presto tutto finirà, per tutti.

LEONARDO GRECO TORNA A SORRIDERE

In particolare, Leonardo Greco su Instagram ha scritto qualche ora fa: “Buongiorno, mi avete dimostrato da subito tantissimo affetto , ve lo voglio ripagare con il mio sorriso perché è il mio secondo giorno senza ossigeno e non ho più febbre … Il percorso è ancora lungo, sto facendo una terapia che mi da malessere e nausea…però dopo 13 giorni inizio a vedere un filo di luce ..”. Inutile dire che i fan si sono subito mobilitati per complimentarsi con lui, ringraziarlo a loro volta e invitarlo a tornare presto in piedi e molti di loro hanno avuto modo di vedere il proprio messaggio condiviso nelle storie del tronista che continua a rimanere attivo sui social per passare questo momento di stallo.

