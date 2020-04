Leonardo Greco: “ho sconfitto il coronavirus”/ “Brutto stron*o ho vinto io”

Incubo finito per Leonardo Greco che ha finalmente sconfitto il coronavirus e può tornare a sorridere alla vita. Ad annunciarlo è stato l’ex tronista di Uomini e Donne che, nelle ultime settimane, ha raccontato la sua battaglia contro il Covid 19 sui social. In un giorno felice, così, Leonardo ha voluto condividere con i suoi followers la sua gioia. “Ti ho sconfitto , alla fine ti ho battuto, anche se con molte ferite, alcune che mi porterò per sempre dentro, altre con il tempo guariranno”, scrive Leonardo Greco pubblicando una foto in cui urla dalla gioia. Le ultime settimane sono state particolarmente difficile per l’ex tronista che non ha mai nascosto la paura di non riuscire a sconfiggere il coronavirus. “Il 29 febbraio sei entrato nella mia vita senza chiedermi il permesso, sei stato come uragano hai devastato ogni cosa, il mio lavoro, la mia salute. Mi hai isolato dal mondo, mi hai portato a non avere neanche più la forza di parlare, mi hai distrutto fisicamente e mentalmente”, scrive Leonardo che, però, non si è mai arreso riuscendo, finalmente, a vincere.

LEONARDO GRECO GUARITO DAL CORONAVIRUS: “BRUTTO STRON*O HO VINTO IO”

Leonardo Greco può finalmente gioire e annunciare la sua vittoria più grande, quella contro il coronavirus. “Brutto stron*o ho vinto io“, scrive concludendo il suo post. La battaglia dell’ex tronista è durata diverse settimane. A raccontare tutti i dettagli della lotta contro il coronavirus era stato lo stesso Leonardo che, nel corso di una diretta condivisa su Instagram con Gabriele Parpiglia aveva raccontato la crudeltà di questo virus. “Non ha nulla a che fare con un’influenza. Tu senti il tuo corpo e lo senti diverso che c’è qualcosa che non va. E’ inspiegabile, parlarne mi sconvolge tutt’ora”, aveva raccontato Leonardo. “Se fossi rimasto a casa 48 ore in più non so come sarebbe finita o probabilmente sarei finito in terapia intensiva”, aveva raccontato ancora l’ex tronista che, oggi, può finalmente dire di aver vinto contro il nemico invisibile.





