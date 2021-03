Leonardo Lamacchia, coming out ad Amici 2021/ “Mi sento male a nasconderlo..”

E’ lo speciale in onda su Amazon che porterà a galla alcuni dettagli scottanti, e meno, della vita dei ragazzi di Amici 2021. In molti hanno già rivelato molte cose, a cominciare dagli attacchi epilettici di Aka7even e finendo alle crisi d’ansia della bella Giulia. A completare il quadro però ci ha pensato il coming out di Leonardo Lamacchia, il cantante ha raccolto l’occasione per rivelare i dettagli della sua vita sessuale ma anche la sua voglia di urlare al mondo quella che è la verità sulla sua identità, genitori compresi. In particolare, in un toccante momento al cospetto della De Filippi, il cantante ha avuto modo di ribadire il concetto che nascondere alcune cose e fingerne altre fa solo del male alla persona che ci prova e lo stesso ha provato lui fino a quando non ha capito che era arrivato il momento di dire la verità alla sua famiglia.

Leonardo Lamacchia, coming out ad Amici 2021 nello speciale su Amazon Prime

Il cantate ad Amici 2021 ha raccontato che ad un certo punto ha capito di provare qualcosa di speciale per un ragazzo ma ha deciso di nascondere quelli che erano i suoi veri sentimenti fino a quando, proprio lo scorso anno, non ha deciso di svelare tutto ai genitori e non solo. Quello che racconta Leonardo Lamacchina ad Amici 2021 è un atto di liberazione, il sentirsi leggero in un attimo perché coloro che lo hanno messo al mondo per tanto tempo non hanno saputo niente fino a quando lui, raccontandolo, non “ha recuperato tutti gli anni persi” anche se non si perdona fino in fondo il fatto di aver mentito e di essere stato bugiardo con loro perché, a quel punto, i suoi amici lo sapevo già. Proprio per questo ha poi deciso di iniziare a scrivere canzoni rivolte agli uomini, per rompere un velo di paura e omertà e per non far sentire gli omosessuali diversi dagli altri ma liberi.



