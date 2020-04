Leonardo Mazzarotto è Matteo/ La prima prova da attore (La Compagnia del Cigno)

Pubblicità

Esiste un sottile filo che unisce Leonardo Mazzarotto al suo ruolo più recente per la tv, ovvero Matteo nella fiction La Compagnia del Cigno. A partire da questa sera, mercoledì 29 aprile 2020, Rai 1 trasmetterà le repliche dello show e potremo rivederlo ancora nei panni di uno dei ragazzi del brusco Maestro Marioni (Alessio Boni). La fiction rappresenta tra l’altro la prima esperienza come attore di Leonardo, classe ’98, ma per questo progetto ha potuto farsi forte degli studi fatti al liceo musicale e di quelli successivi al pianoforte e violino. Quest’ultimo strumento tra l’altro è stato scelto un po’ per caso dall’attore. “Era la mia ultima scelta”, ha confessato a Sorrisi tempo fa, “ma gli insegnanti me l’hanno consigliato perchè secondo loro avevo l’orecchio adatto. Ho iniziato un po’ a malincuore ma poi me ne sono innamorato e ho capito che era davvero lo strumento giusto per me”. Ed ecco che il violino lo unisce ancora a Matteo, un ragazzo di Amatrice che entrerà subito in conflitto con il Maestro Marioni. Anche se quest’ultimo alla fine diventerà suo mentore, fra alti e bassi, drammi del passato e del presente.

Leonardo Mazzarotto, cosa gli prospetta il futuro?

Leonardo Mazzarotto non ha voluto farsi troppe illusioni sulla possibilità di diventare un attore affermato. Anche se il suo debutto con la fiction La Compagnia del Cigno è andato più che bene, l’attore non ha nascosto di avere anche un piano B. Ovvero ritornare al suo amato violino. Basta spulciare il suo profilo Instagram per intuire quanto sia profondo il suo legame con questo strumento, quanto sia radicato nei suoi giorni e nella sua vita in generale. Non mancano di certo scatti professionali di altro tipo, così come alcune scene legate al suo ruolo in tv. “Avevo fatto qualche spettacolo musicale ma niente di più“, ha detto a Sorrisi qualche mese fa, spiegando come sia diventato attore un po’ per caso. “Avendo già intrapreso la strada del violino, pensare di dedicarmi anche alla recitazione mi sembrava impossibile”, ha aggiunto. Adesso invece sta cercando di capire se ‘da grande’ vorrà fare l’attore oppure il musicista. “Ho bisogno ancora di un po’ di tempo per capire“, ha sottolineato, “ma non mi sento di abbandonare completamente nessuna delle due”. La popolarità di certo non gli è mancata e a quanto ne sappiamo, rivedremo presto Leonardo di nuovo in pista per la seconda stagione de La Compagnia del Cigno. In qualche modo il primo capitolo ha permesso al suo Matteo di ottenere una forte visibilità, grazie ad un ruolo drammatico che ha conquistato i fan.



