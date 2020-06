Leonardo Pieraccioni/ Confessa:”Da 45 anni sono hooligan di…”

Leonardo Pieraccioni non poteva che destinare un augurio importante ad un grande cantautore della musica italiana. In occasione del compleanno di Guccini, festeggiato pochi giorni fa, il regista ha scelto di confidare ai fan che lo seguono sui social un piccolo aneddoto della sua vita. “Da 45 sono un suo hooligan, fan è poco. Per la mia comunione per regalo chiesi il suo manifesto dei concerti”, racconta su Instagram, “ho la certezza che ascoltarlo mi abbia fatto e mi faccia bene. Auguri fuoriclasse!”. Sono due le foto che Pieraccioni ha scelto per questo post. Nella prima lo vediamo sorridente in compagnia del Maestro, durante un pranzo all’aperto. Nella seconda lo vediamo invece da bambino, mentre mostra orgoglioso il manifesto di cui ha parlato. Clicca qui per guardare le foto di Leonardo Pieraccioni. Sorridere è il suo mestiere e l’attore e regista non fa che mettere in luce questa sua qualità anche in altri post. “M’è cascato un miniUfo in terrazzo, ma non so da dove”, dice mostrando un ovale luminoso che cambia colore a intermittenza. Nel breve video, Pieraccioni guarda l’oggetto misterioso, poi il cielo come per individuare chi lo ha lanciato. Un’espressione da punto interrogativo e il gioco è fatto: fan conquistati ancora una volta. “Quanto vorrei vivere con uno come te”, scrive un’ammiratrice. “Le mie ex ‘un la pensan come te”, risponde subito Leonardo.

Leonardo Pieraccioni, il suo prossimo film

Leonardo Pieraccioni pensa già alle prossime riprese e al film che presto regalerà a tutti gli italiani. Intervistato da Radio Bruno, nei giorni scorsi ha persino rivelato di voler inserire nella trama del suo prossimo lavoro un riferimento al lockdown e di come l’arrivo del Coronavirus in realtà non ci abbia migliorati affatto. “Non credo che ci saranno molti autori che racconteranno il virus”, ha aggiunto, “perchè a differenza della guerra, la malattia ha poco di epico. E’ tutta cronaca e pochissima storia. Non c’è una rinascita, c’è una sopravvivenza che è differente”. Non è chiaro invece se questo riferimento di cui parla sarà inserito proprio nel suo Se son rose, la pellicola che tornerà sul set solo nel 2021. “Per me è impossibile girare con questi protocolli, anche se giustissimi”, ha scritto sui social per annunciare il rinvio del set. Oggi, venerdì 19 giugno 2020, Leonardo Pieraccioni sarà invece ospite di Top Dieci, in onda nella prima serata di Rai 1. Possiamo solo immaginare quali sketch avrà già organizzato per questo ritorno al fianco del padrone di casa e amico Carlo Conti, a cui è legato da un’intensa amicizia.

