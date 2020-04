Leonardo Pieraccioni/ “Il nuovo film? Dire prossimo adesso è un parolone” (Verissimo)

Leonardo Pieraccioni protagonista oggi pomeriggio dell’intervista in replica in onda a Verissimo. Il popolare regista si racconta ripercorrendo i suoi successi, il ruolo di padre e quell’amicizia con Carlo Conti e Giorgio Panariello che continua a macinare successi. Tuttavia, a dispetto dell’ottimo riscontro dei suoi recenti impegni televisivi accanto agli amici di sempre, nelle scorse settimane Pieraccioni ha ripreso in mano gli attrezzi da regista, annunciando, a mezzo social, il via alle riprese del nuovo film: “Stampata la nuova sceneggiatura”, si legge in un post pubblicato su Instagram. “Dopo il Ciclone – aggiunge Pieraccioni – pensai “il prossimo film deve avere un titolo che faccia capire che ne succedono tante, una dietro l’altra, tipo Fuochi d’Artificio”. E così fu. Ecco, il nuovo film che girerò a Giugno è nato così”.

LEONARDO PIERACCIONI, A GIUGNO LE RIPRESE DEL NUOVO FILM, MA…

Oggi, Leonardo Pieraccioni e il suo staff sono stati costretti a fermarsi a causa dell’emergenza coronavirus: in un’immagine che su Instagram lo immortala a casa, a lavoro, scrive: “Prove tecniche di personaggio prossimo film (dire “prossimo” adesso è un parolone!) Che dite? Pizzetto e via?”. Le riprese della pellicola, infatti, potrebbero non iniziare nel mese di giugno, ma a quanto pare si tratta di un film che per gli amati del genere si preannuncia già imperdibile: “Ne stavo scrivendo un altro – spiega infatti il regista su Instagram – poi mentre parlavo al telefono con Calosci – il mio produttore esecutivo – gli raccontavo: “sta venendo bene, certo, ha un andamento classico non è certo la storia di… “ e per fargli un esempio gli racconto la prima storia estrema, paradossale e comica che mi viene in mente! Faccio una pausa – ha aggiunto – e poi gli dico “ma lo sai che questa storia non sarebbe male per niente! Facciamo questa!”. E così è andata”.

LEONARDO PIERACCIONI: “VOLTERMO PAGINA”

Nelle ultime settimane, Leonardo Pieraccioni ha raccontato il suo isolamento da coronavirus dai suoi profili social. Lo ha fatto mostrando la sua quotidianità, fatta di piccole cose, brevi pensieri di speranza e da una vita segnata dalla necessità di dover restare a casa: “Vestito come tutti da Ora d’Aria – si legge in una breve riflessione postata pochi giorni fa su Instagram – guardo fiducioso il ciel e penso che si, andrà tutto bene e come nel finale di Truman Show, volteremo pagina con una velocità strabiliante. Dalle terrazze – ha aggiunto Pieraccioni – torneremo a litigare per il volume della televisione troppo alta, ci sarà la conta per chi dovrà portare il cane fuori e alla prima fila lunga in pasticceria penseremo: “si stava meglio a casa”. “Appena finisce ci vediamo” – ha detto il regista – diventerà “ti chiamo io appena posso”. Solo i bambini, la mattina alle sette, con lo spazzolino da denti in bocca, chiederanno con aria nostalgica: “ma questo virus è proprio finito, finito, finito?”.

IL MESSAGGIO DI PIERACCIONI SU INSTAGRAM





