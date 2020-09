Leonardo Pieraccioni/ Quanti problemi a causa del Covid-19…

La verve comica di Leonardo Pieraccioni è la chiave di lettura del suo successo, ma oltre alle sue indubbie capacità di intrattenere il pubblico con performance esilaranti, si è cimentato anche con la regia, dimostrando un talento davvero inatteso. Purtroppo per far fronte all’emergenza sanitaria e alla diffusione del Coronarivus il comico, in accoppiata al suo collega Giorgio Panariello, ha dovuto rivedere le date dello spettacolo previsto. Inoltre è in attesa di riprendere le registrazioni del suo film, Se son rose. I lavori sul set sono infatti stati interrotti a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia.

Leonardo Pieraccioni, la dedica speciale per la figlia

Leonardo Pieraccioni ha lasciato di stucco i suoi fans grazie alla dedica fatta alla figlia Martina, che ha nove anni, nata dall’amore con Laura Torrisi. L’amore con l’attrice Torrisi si è concluso nel 2014, e oggi Pieraccioni dichiara di avere un’altra compagna toscana, Teresa Magni. La Magni, di origini toscane, è lontana dal mondo dello spettacolo ed è nata e risiede a Firenze. Anche lei ha già una figlia avuta da una precedente relazione. Il loro legame viene vissuto lontano dai riflettori e dai social, tant’è che, nonostante Pieraccioni abbia pubblicato la foto della figlia, non ha mai pubblicato la foto della compagna, cercando di tenere la loro relazione lontana dai riflettori. Proprio in occasione del post in compagnia della figlia, dove è chiara la somiglianza della piccola sia alla mamma che al papà, Pieraccioni ha toccato un tema molto sentito come quello dei genitori separati: ricordando che spesso, pur di farsi perdonare da eventuali mancanze, si cerca di essere indulgenti e di assecondarli troppo.

Foto, la donna della sua vita





© RIPRODUZIONE RISERVATA