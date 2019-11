L’ergastolano Antonio Cianci accoltella uomo a Milano/ Era in permesso premio

Un ergastolano in permesso premio ha accoltellato un uomo a Milano nella giornata di ieri. La notizia, riportata a cascata dai principali organi di informazione online, ha come protagonista in negativo tale Antonio Cianci, un pregiudicato di sessant’anni che nell’ottobre del 1979 aveva ammazzato tre carabinieri in quel di Melzo, in provincia di Milano. Nel 1974, invece, quando era ancora minorenne, aveva ucciso una guardia giurata ed era così finito in riformatorio. L’uomo si trovava rinchiuso nel carcere di Bollate, ma grazie alla buona condotta era riuscito ad ottenere un permesso premio. Evidentemente aveva un conto in sospeso con qualcuno visto che, nella giornata di ieri, si è recato presso il parcheggio sotterraneo dell’ospedale San Raffaele di Milano, ed ha accoltellato alla gola un uomo di 79 anni.

L’ERGASTOLANO ANTONIO CIANCI ERA IN CARCERE PER TRE OMICIDI

La vittima è stata soccorsa e curata presso lo stesso ospedale, e le sue condizioni fisiche sono ritenute gravi ma fortunatamente non è in pericolo di vita. Come riferisce l’edizione online di Repubblica, l’agguato sarebbe avvenuto nell’ascensore che porta al parcheggio sotterraneo. Originario di Cerignola, Cianci, a soli 20 anni, uccise tre carabinieri nella notte fra l’8 e il 9 ottobre del 1979, dopo che i militari dell’arma lo aveva fermato ad un posto di blocco nel milanese, precisamente fra Liscate e Melzo, visto che lo stesso risultava essere a bordo di un’automobile rubata. Mentre le forze dell’ordine stavano controllando i documenti del mezzo, il ragazzo estrasse la pistola e sparò, uccidendo il maresciallo Michele Campagnuolo, l’appuntato Pietro Lia e il carabiniere Federico Tempini. Una volta arrestato, il ragazzo non confessò, ma disse che a sparare furono degli sconosciuti poi scappati. I magistrati la pensarono diversamente e dopo l’ergastolo in primo grado, la pena venne confermata anche in appello nel 1983 e successivamente in Cassazione.

