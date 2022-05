Letizia Battaglia, Solo per passione storia vera/ La vita della fotografa a Palermo

Solo per passione storia vera, la miniserie ispirata alla vita di Letizia Battaglia

La miniserie su Letizia Battaglia, dal titolo “Solo per passione”, va in onda a partire da questa sera su Rai 1 e racconta la storia vera della fotografa, che ha partecipato in prima persona alla realizzazione delle riprese prima di morire. La vicenda parte dall’inizio: quando era ancora una ragazzina, nella sua amata Palermo. Da giovanissima fa la cosiddetta fuitina e sposa Franco Stagnitta, da cui avrà poi le tre figlie: Cinzia, Shobha e Patrizia. Il loro matrimonio però dura poco.

Inizialmente, come rivelato dalla diretta interessata in alcune interviste, credeva che l’uomo che aveva sposato fosse un principe azzurro, dolce e premuroso, oltre che sempre pronto ad ascoltarla. La situazione però cambiò presto. La donna iniziò a sentirsi oppressa dal marito, che voleva controllarla. Il suo atteggiamento era lo specchio della mentalità maschilista dell’epoca, ma Letizia Battaglia non avrebbe mai potuto accettarlo: voleva essere indipendente. È così che decise dunque di divorziare per dedicarsi completamente al suo lavoro.

Letizia Battaglia, Solo per passione storia vera: la fotografia il suo eterno amore

Sebbene la prima puntata di “Solo per passione”, la mini-serie dedicata a Letizia Battaglia, si concentri sulla sua adolescenza e giovinezza, le puntate successive si concentreranno sulla sua storia vera a livello lavorativo. Quella che d’altronde le ha più dato soddisfazioni. La vita come fotografa in una redazione non è però inizialmente semplice. È l’unica donna in ufficio quando inizia a collaborare con il quotidiano L’Ora ed i pregiudizi sono tanti, ma presto dimostrerà sul campo di avere le qualità necessarie a farsi strada. Negli anni Settanta si trova infatti a documentare l’inizio degli anni di piombo della sua città, scattando foto dei delitti di mafia per informare l’opinione pubblica e scuotere le coscienze. Vere e proprie denunce sociali e politiche che rimarranno nella memoria del mondo intero.

I suoi scatti sono arrivati ovunque. Letizia Battaglia è stata la prima donna europea a ricevere nel 1985, ex aequo con l’americana Donna Ferrato, il Premio Eugene Smith, a New York, riconoscimento internazionale istituito per ricordare il fotografo di Life. Un altro premio, il Mother Johnson Achievement for Life, le è stato tributato nel 1999. Non è solo la “fotografa della mafia”, ma molto di più. La fotografa della sua epoca.











