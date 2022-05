Letizia Laurenti, moglie Enrico Berlinguer/ Donna riservata e mamma di quattro figli

Chi è Letizia Laurenti?

Letizia Laurenti è stata la moglie di Enrico Berlinguer: dal matrimonio, durato quasi trent’anni, sono nati i quattro figli Bianca, Laura, Maria Stella e Marco. La loro storia d’amore viene raccontata anche nel film dal titolo “Quando c’era Berlinguer”, diretto da Walter Veltroni ed uscito nelle sale nel 2014. Il documentario tratta infatti la vita dell’ex Segretario generale del Partito Comunista Italiano tramite le voci di coloro che lo hanno conosciuto da vicino.

Della donna, morta nel 2017, non si sa molto. I due si sono conosciuti durante una vacanza di Valle D’Aosta e si sono subito innamorati. Dopo il matrimonio, avvenuto nel 1957 in Campidoglio, però, ha continuato ad essere tanto riservata e si è dedicata completamente alla famiglia. Le occasioni ufficiali in cui è comparsa insieme al marito si contano sulle dita di una mano. Anche la politica non l’ha mai interessata: sosteneva le posizioni di Berlinguer ma non si è mai iscritta al Partito Comunista Italiano.

Letizia Laurenti, moglie Enrico Berlinguer: il ritiro dalle scene dopo la morte del marito

Letizia Laurenti, moglie di Enrico Berlinguer, ha sempre vissuto lontano dai riflettori nonostante il ruolo politico di spicco che negli anni ha assunto il marito. La sua posizione contraria alla vita pubblica si è ulteriormente accentuata dopo la morte dell’ex Segretario generale del Partito Comunista Italiano. Era la sera del 7 giugno 1984 quando a Padova, sul palco di Piazza della Frutta, quest’ultimo ebbe un ictus proprio mentre pronunciava il suo discorso in vista delle elezioni europee. Nonostante la visibile sofferenza, portò a termine l’arringa e successivamente si recò nella sua stanza d’albergo, dove entrò in coma. Alla notizia del malore la donna lo raggiunse immediatamente e rimase accanto a lui per i quattro antecedenti al decesso.

L’ultima apparizione pubblica della donna è quella dei funerali del marito. Lo accompagnò per l’ultimo saluto nello storico funerale di Piazza San Giovanni. Enrico Berlinguer aveva soltanto 62 anni, mentre la moglie Letizia Laurenti sarebbe morta a distanza di diversi anni, nel 2017, a 89 anni.











