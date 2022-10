“Letizia Moratti ad Olimpiadi Milano-Cortina 2026”/ Lei smentisce ‘Corriere’: “falso”

SCOOP ‘CORRIERE’: “LETIZIA MORATTI NUOVO AD MILANO-CORTINA 2026”. MA LEI SMENTISCE…

Letizia Moratti nominata nuovo ad per le Olimpiadi invernali “Milano-Cortina 2026”. Anzi no, tutto da rifare. Giornata convulsa sull’asse Lombardia-Roma in merito al destino politico e pubblico della attuale vicepresidente della Regione lombarda: dopo gli screzi interni al Centrodestra prima delle Elezioni con Moratti e Attilio Fontana entrambi in “lizza” per candidarsi alle prossime Regionali 2023 in Lombardia, il “congelamento” della faida interna al Centrodestra sembra ormai essere stato definitivamente sbloccato con la notizia importante della nomina di Letizia Moratti come prossimo amministratore delegato delle Olimpiadi invernali, sostituendo così Vincenzo Novari (che secondo “La Repubblica” non è mai stato troppo in sintonia con Giovanni Malagò, presidente della Fondazione olimpica). E così stamane lo scoop lo lancia il “Corriere della Sera” parlando con certezza della nomina di Letizia Moratti come nuovo ad di Milano-Cortina 2026.

Nomine Governo Meloni/ Cingolani ‘advisor’ energia, Talò consigliere per diplomazia…

«Colpo di scena. Letizia Moratti attuale vicepresidente della Regione Lombardia e assessore regionale al Welfare è stata scelta come nuovo amministratore delegato per le Olimpiadi 2026 di Milano-Cortina. Prenderà il posto di Vincenzo Novari. Inizialmente il favorito per questa posizione era Andrea Abodi, che però, sabato scorso è stato nominato nuovo ministro dello Sport», scrive l’edizione milanese del “Corriere della Sera” con la notizia che diviene subito centrale nella discussione politica, mentre a Palazzo Chigi si teneva il primo Consiglio dei Ministri del Governo Meloni. La stessa analisi del “CorSera” metteva in fila le difficoltà interne al Centrodestra per il “derby” Moratti-Fontana alle prossime Regionali con la scelta di una manager capace e competente nel lanciare la volata decisiva alle Olimpiadi invernali 2026. Tutto però viene annullato da una secca smentita della diretta interessata: «La dottoressa Letizia Moratti smentisce la sussistenza della notizia sulla sua nomina come ad delle Olimpiadi Milano Cortina, qualsiasi decisione sarà comunicata esclusivamente dal suo ufficio stampa. Ogni altra notizia a lei inerente è destituita di fondamento». Si tratta di una smentita, anche se non chiude affatto la “partita” che spetterà risolvere al nuovo Governo, nelle mani proprio di Abodi che invece con Malagò è dato in ottimi rapporti.

Roccella “no aborto a domicilio, sinistra contro la 194”/ “Aiutare donne a far figli”

DA P. CHIGI AL SINDACO SALA: LE REAZIONI ALLA (NON) NOMINA DI LETIZIA MORATTI

La smentita sulla nomina di Letizia Moratti come nuovo ad delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 non arriva però solo dall’entourage della vicepresidente di Regione Lombardia: anche Palazzo Chigi, con una breve nota, definisce la notizia priva di ogni fondamento. «Sulla nomina del nuovo amministratore delegato della Fondazione Milano Cortina 2026, che ha carattere di urgenza, non ci sono ancora determinazioni della Presidenza del Consiglio. Determinazioni che una volta maturate saranno preventivamente portate a conoscenza dei Soci della Fondazione stessa», fa sapere la nota della Presidenza da poche ore guidata dalla Premier Giorgia Meloni.

CONSIGLIO DEI MINISTRI GOVERNO MELONI/ Mantovano sottosegretario e deleghe al CdM

Alla notizia della possibile nomina di Letizia Moratti presso le Olimpiadi, era saltato sulla sedia anche il sindaco di Milano Beppe Sala che contestava a livello politico le scelte del Centrodestra contro cui alcuni dicono che potrebbe seriamente candidarsi nella primavera 2023 (lasciando così la poltrona di sindaco di Milano, ndr): «Leggo che Letizia Moratti sarebbe stata scelta come nuovo AD di Milano-Cortina. Non mi risulta. E in ogni caso – ha scritto l’ex manager di Expo su Twitter – non può essere fatta una scelta così delicata per risolvere i problemi del centrodestra in Lombardia. Ogni altra parola è inutile». Il “mistero” rimane aperto e le nomine sull’asse Abodi-Meloni-Malagò-Moratti non possono che essere rimandate alle prossime settimane.











© RIPRODUZIONE RISERVATA