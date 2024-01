Letizia Petris contro il ritorno di Beatrice Luzzi al Grande Fratello/ “Non sarebbe giusto”: lo sfogo

Letizia Petris non approva il ritorno di Beatrice Luzzi al Grande Fratello 2023: “Non è giusto!”

Nella Casa del Grande Fratello si discute del possibile ritorno di Beatrice Luzzi come concorrente. L’attrice ha lasciato la Casa circa una settimana fa dopo la notizia della morte di suo padre. Questa sera, come annuncia il comunicato ufficiale della diretta dell’8 gennaio 2024, Beatrice farà il suo ritorno, spiegando a tutti le motivazioni di questa scelta. Un dettaglio che i concorrenti però non conoscono ancora e che scopriranno soltanto in diretta.

Grande Fratello 2023, 31a puntata/ Diretta ed eliminato: il rientro di Beatrice, provvedimenti in arrivo

Intanto però nella Casa l’idea del possibile ritorno di Beatrice Luzzi tiene botta. Alcuni dei concorrenti ne stanno discutendo proprio nelle ultime ore, ipotizzando il suo rientro. Tra questi c’è Letizia Petris, che in un video ormai popolare sul web ammette di essere contraria al suo ritorno in Casa.

Letizia Petris discute con Vittorio Menozzi del possibile ritorno di Beatrice nella Casa: la reazione del ragazzo

Nel video (che trovate alla fine dell’articolo), Letizia chiacchiera con Vittorio e Fiordaliso proprio del possibile ritorno di Beatrice Luzzi al Grande Fratello 2023, ammettendo che qualora accadesse davvero sarebbe per lei ingiusto. Esponendo l’argomento e il suo punti di vista a Vittorio, Letizia si è così sfogata: “Metti da parte il cuore, metti che non è Bea, ti andrebbe bene? Hai comunque a che fare con le persone, sei certo in ospedale, era circondata… Per me non è giusto!” ha tuonato la gieffina, ottenendo in risposta da Vittorio soltanto un’osservazione sul fatto che effettivamente una settimana fuori dalla Casa è tanto. La regia ha poi staccato l’audio, censurando la discussione dei tre gieffini su Beatrice.

Chi è la mamma di Monia La Ferrera del Grande Fratello 2024?/ Lei: "Mia mamma con me è stata più severa"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝗚𝗥𝗔𝗡𝗗𝗘 𝗙𝗥𝗔𝗧𝗘𝗟𝗟𝗢 (@gfvipnews)













© RIPRODUZIONE RISERVATA