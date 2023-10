Letizia Petris e Paolo Massella innamorati al Grande Fratello 2023?/ Lui: “Era da tanto che non stavo…”

Letizia Petris e Paolo Massella: solo amici al Grande Fratello 2023?

Tra i rapporti nati all’interno della casa del Grande Fratello 2023 e che stanno maggiormente appassionando il pubblico c’è sicuramente quello tra Letizia Petris e Paolo Massella. Lei fidanzata e lui single, si sono avvicinati sin dai primi giorni di convivenza nel bunker di Cinecittà. Un feeling che è cresciuto giorno dopo giorno portandoli a trascorrere tantissimo tempo insieme. Per Paolo, però, quel feeling speciale si è presto trasformato in un sentimento più forte e dopo essersi dichiarato a Letizia, per non metterla in difficoltà con il fidanzato, si è allontanato. Un allontanamento che ha portato i due ad avere un grosso scontro fino a versare lacrime amare.

Dalla discussione, però, i due sono riusciti a chiarirsi e a dare vita ad una nuova fase del rapporto. Letizia e Paolo, infatti, si sono riavvicinati e la Petris vive con più leggerezza il suo rapporto con Massella che, nelle scorse ore, si è lasciato andare ad una confessione.

Le parole di Paolo Massella su Letizia Petris

Durante una conversazione in giardino con Massimiliano Varrese, Paolo Massella si è lasciato andare ad una riflessione sul suo rapporto con Letizia ammettendo non solo di stare davvero bene con lei ma spiegando che, da tempo, non si sentiva così quando stava con una donna. Schietto e sincero, infatti, Paolo ha ammesso di avere le farfalle nello stomaco. “Non ce le avevo da tanto” ammette consapevole.

Dopo aver ascoltato le parole dell’amico, notando anche l’atteggiamento di tranquillo e disinvolto di Letizia, Massimiliano lo invita a godersi tutto senza troppi pensieri. “Questo l’avevo intuito già da tempo. E’ bello, lo devi vivere e basta”, gli dice Varrese trovando un Paolo perfettamente d’accordo con lui.

