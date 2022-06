Letta: “Una pace non giusta è meglio della guerra”/ “Putin ci ha sottovalutati”

Enrico Letta torna sul tema della guerra in Ucraina. Nel corso di un evento con la candidata sindaco a Fabriano, Daniela Gherco, il segretario del PD ha dichiarato: “Noi spingiamo per la pace, anche una pace che non sia completamente giusta, perché una pace non completamente giusta è meglio della guerra. La continuazione della guerra è un disastro e da parte nostra deve esserci un fortissimo impulso”.

Per ottenere però uno stato di pace, i singoli partiti vanno messi da parte, così come sondaggi e singole idee. Il segretario del PD ha proseguito: “Per fare questo occorre che i politici si dimentichino i sondaggi. Se i leader politici e i partiti agiscono su una vicenda che riguarda la vita o la morte, la pace o la guerra, pensando ai sondaggi, questo significa la fine della buona politica. Occorre agire sulla base dei principi e dei valori, che alla fine sono quelli che vinceranno”.

Secondo Enrico Letta, il vero errore di Putin è stato quello di sottovalutare l’unione dell’Europa. Il politico ha dichiarato: “Io penso seriamente che uno dei motivi per il quale Putin abbia fatto il gravissimo errore della guerra sia stato la convinzione che l’Europa non sarebbe rimasta unita. È stato un errore costato decine di migliaia di vite umane ma è un errore che pagheranno generazioni intere di russi. Facendo ciò che ha fatto, la Russia con Putin si è messa nella stessa posizione nella quale si trovano da anni l’Iran, la Corea del Nord, pur essendo la Russia un faro della cultura mondiale. Ma perché Putin lo ha fatto? Perché ha pensato che l’Europa e l’Occidente non sarebbero mai stati insieme, che non sarebbero mai rimasti uniti”.

Il segretario PD è poi tornato su Salvini: “Io penso che si sia fatto male da solo, con questa strampalata iniziativa del potenziale viaggio in Russia di cui si è parlato nei giorni scorsi e che non si è capito bene cosa fosse. L’Italia e l’Europa devono essere unite, qualunque iniziativa estemporanea di divisione, ha un unico e grande fan: si chiama Putin che non aspetta altro che vedere l’Occidente, l’Europa e l’Italia divisi”.











