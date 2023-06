LETTERA DI UN PROF. AI MATURANDI 2023/ “Un modo per raccontare voi stessi, ciò che vi affascina e appassiona”

Carissima maturanda e carissimo maturando,

perdonami di portarti via qualche minuto del tuo importante studio, ma soffro con ciascuno di voi per questo esame e so che è importante che in ogni prova portiate il vostro timbro umano.

Si è parlato in lungo e in largo di questa maturità e lo si è fatto per lo più in malo modo, un chiacchiericcio sull’onda di proclami per cui con questo esame si tornerebbe a fare sul serio. Questo è l’assurdo, a scuola, quando c’è in gioco il vostro destino, si fa sempre sul serio, per cui enfatizzare che con questo esame torni la severità e non si potrà più giocare è segno di una debolezza educativa che non può non preoccupare e di una grave mancanza del senso della storia.

MATURITÀ 2023/ "Cari ragazzi, accettate l'imprevisto per guadagnare voi stessi"

Voi non seguite queste chiacchiere, quello che affronterete è semplicemente l’esame di maturità, per cui vivetelo come occasione per poter raccontare di voi, di quando il cammino scolastico vi ha affascinato e perché.

Prendete in mano la situazione sia negli scritti sia negli orali e impedite che questo esame si riduca a verificare quello che sapete, voi dovete avere il coraggio di dire che con insegnanti all’altezza del desiderio avete fatto una scalata verso le vette della conoscenza, non vi siete accontentati di sapere, ma avete voluto conoscere, cogliere il rapporto che c’è tra il vostro cuore e ciò che vi è stato insegnato. È aver tentato la conoscenza e non esservi fermati a Google che fa di ognuno di voi un protagonista dell’esistenza e che vi rende capaci di cultura, che è l’opposto di tanto intellettualismo e nozionismo. Questo è il bello dell’esame, che vi andiate per comunicare ciò che vi ha affascinato e appassionato, perché rimane ciò che interessa.

Auguri di buona Maturità 2023/ Frasi su WhatsApp da dedicare prima degli Esami di Stato (20 giugno)

Io ho tanto da imparare da ognuno di voi, perché so che ha una freschezza e una libertà che apre alla realtà, e spero che a farvi da esaminatori incontriate insegnanti che da voi vogliono imparare, e non insegnanti che vi vogliono ingabbiare nei loro schemi, nel loro preteso sapere.

Io sono con ognuno di voi e punto su di ognuno di voi, perchè so che questo esame sarà una bella esperienza grazie alla vostra umanità. Mettetela in campo!

Grazie

LEGGI ANCHE:

Maturità 2023, domani Prima Prova/ Diretta Esame di Stato: toto-tema, tracce, cosa ripassare (20 giugno)

© RIPRODUZIONE RISERVATA