Lettera Elezioni 2022/ L’Agenda della Società Civile per il bene comune

Riceviamo e pubblichiamo, da parte di Società Civile, il seguente appello in vista delle Elezioni Politiche 2022.

Siamo cittadine e cittadini esponenti di quella società civile che è la spina dorsale di questo paese ed ogni giorno affronta la sfida di creare valore e valori nelle fabbriche, nelle aziende agricole, nel terziario, nelle scuole, nelle università, nelle imprese sociali, nel volontariato e nella vita associativa di questo paese.

Siamo consapevoli sia della rilevanza e dell’eccezionalità di questa fase storica, che dei rischi connessi a questo delicato passaggio verso le prossime elezioni, per questo i vogliamo a nostro modo “scendere in campo” ed essere protagonisti di questa stagione rendendo chiara e manifesta le nostre proposte, invitando così le forze politiche ad una competizione virtuosa.

La crisi e le settimane di campagna elettorale che ci aspettano rischiano da una parte di alimentare odio, rabbia e conflitti partigiani tra i più militanti e dall’altra di spingere ai margini le persone ragionevoli e sensibili generando disaffezione e rassegnazione. Per questo sentiamo l’urgenza di promuovere, un’alleanza trasversale e inclusiva per connettere movimenti sociali, esperienze civiche, energie imprenditoriali, risorse intellettuali e morali, i partiti riformisti nazionali e le migliori esperienze politiche locali.

Un luogo politico di relazioni inclusive e di pensiero in cui poter sognare e guardare lontano come Paese insieme a quelle aree politiche del mondo che scommettono sulla pace e i diritti umani, dove le tensioni sociali vengano ricomposte con scelte concrete. Occorre costruire qualcosa di più grande, che recuperi la fiducia, ormai perduta, dei cittadini. La politica deve essere pensata nelle forme del terzo millennio, abbandonando schemi e procedure novecentesche, ormai morte per sempre.

In questa ora della storia occorre essere forti e lucidi. La mèta è (ri)partire. Ciascuno porti il proprio mattone per costruire la casa comune. La classe politica ha bisogno di nuove persone competenti e coraggiose, capaci di liberare speranza e sogni.

In ogni caso, faremo la nostra parte il 25 settembre andando a votare ed invitando tutti a farlo, senza ordini di scuderia e con libertà di coscienza, da persone libere quali siamo, non rinunciando a collaborare con chi, in modo credibile, riteniamo si avvicinerà di più all’idea di paese per cui ci impegniamo ogni giorno attraverso le nostre attività e su cui crediamo fermamente si giochi il futuro del nostro paese.

I primi firmatari: Marco Aleotti, Giuditta Alessandrini, Albina Ambrogio, Maurizio Ambrosini, Stefano Arduini, Azio Barani, Anna Barbara, Alfonso Barbarisi, Pietro Barbieri, Andrea Battaglia, Leonardo Becchetti, Francesco Belletti, Marco Bentivogli, Maurizio Bergia, Giusi Biaggi, Livio Bertola, Luigi Bobba, Valentino Bobbio, Gianfranco Bologna, Riccardo Bonacina, Alessandra Bonoli, Sabrina Bonomi, Ivana Borsotto, Gianni Bottalico, Umberto Bovani, Stefania Brancaccio, Renato Briganti, Paolo Brogi, Mario Bruno, Luigino Bruni, Marco Bussone, Sandro Calvani, Maurizio Cantamessa, Davide Caramella, Roberto Casali, Mariangela Cassano, Silvia Cataldi, Ilaria Catastini, Gianfranco Cattai, Massimo Cermelli, Vittorio Coda, Luca Corazzini, Franz Coriasco, Padre Renato Chiera, Emma Ciccarelli, Francesco Cicione, Gianni Cicogna, Fabrizio Coccetti, Carla Collicelli, Don Virginio Colmegna, Stefano Comazzi, Francesca Corrao, Liliana Cosi, Massimiliano Costa, Marco Cremisini, Pinella Crimì, Cecilia Dall’Oglio, Piervirgilio Dastoli, Giancarlo Debernardi, Luca De Biase, Riccardo De Facci, Alberto Felice de Toni, Pompeo della Posta, Francesca delle Vergini, Enzo d’Anna, Paolo De Maina, Giuseppina de Simone, Pasquale de Sole, Marco Didier, Alessandro Distante, Simona Di Ciaccio, Johnny Dotti, Marco Dotti, Flavio Felice, Francesco Ferrante, Alberto Ferrari, Daniele Ferrocino, Onelio Onofrio Francioso, Marco Frei, Elisa Furnari, Marina Galati, Gianluca Galletti, Fabio Gallo, Francesco della Giacoma, Elena Granata, Francesco Gagliardi, Marco Gargiulo, Claudio Gennero, Chiara Giaccardi, Maria Letizia Giorgetti, Emanuela Girardi, Luca Gion, Giuseppe Guerini,Benedetto Gui, Rodolfo Guzzi, Marta Innocente, Maria Antonietta Intonti, Nuccio Iovene, Luca Jahier, Beppe Lanzi, Antonio Longo, Roberto Lo Russo, Mauro Magatti, Marcella Mallen, Marco Marchetti, Edoardo Marelli, Liviana Marelli, Alessandro Marescotti, Francesco Marsico, Alberto Mattioli, Mario Mauro, Massimo Mauro, Eugenio Mazzarella, Emanuela Megli, Guido Memo, Alessandro Miani, Franco Miano, Michele Michelotti, Gianni Milone, Silvio Minnetti, Eduardo Missoni, Sonia Mondin, Alessandro Morcione, Piergiuseppe Morone, Francesco Naso, Luigi Nodari, Andrea Olivero, Peppe Pagano, Edoardo Patriarca, Gabriele Pecchioli, Vittorio Pelligra, Paolo Perticaroli, Pier Luigi Petrillo, Prisco Piscitelli, Gianni Pompermaier, Ernesto Preziosi, Filippo Provenzano, Paolo Puppo, Dario Quarta, Marco Randellini, Ermete Realacci, Cristina Riccardi, Giorgio Ricchiuti, Stefania Ridolfi, Fausto Rinaudo, Eleonora Rizzuto, Daniele Rocchetti, Massimo Roj, Francesco Romizi, Alessandro Rosina, Ettore Rossi, Roberto Rossini, Giorgio Santini, Marianella Sclavi, Marcello Signorelli, Sabina Siniscalchi, Pierluigi Stefanini, Tiziano Treu, Raffaele Troilo, Franco Vaccari, Paolo Venturi, Mauro Vergari, Santo Versace, Ivan Vitali, Flaviano Zandonai, Simona Beretta, Alessandra Bertolotto, Bartolomeo Biolatti, Maurizio Cialotti, Pietro Chiurazzi, Livio Cozzi, Amilcare Vito Pesce, Gaetano Rivezzi, Mauro Sciarelli, Giuseppe Scarascia Mugnoza, Caterina Federici, Maria Rosaria Barbera, Manfredi Merluzzi, Marco Delogu, Tatiana Campion, Stefano Campagnoli, Gabriele Scarascia Mugnoza, Fabio Attorre, Rita Padovano, Ferrara Daniela, Raffaele Morese, Franco Amicucci, Federico Butera, Giorgio Caprioli, Marco Lucchetti, Marco Taisch, Stefano Granata, Flavio Corradini, Ugo Biggeri, Ugo Morelli, Vito Peragine, Luigi Binanti, Anna Fasano, Rosanna Mazzia, Davide Carlucci, Diego Righini, Mariano Corso, Guido Campanini, Luciano Vecchi, Giovanni Gazzola, Enrico Rivarossa, Giuliano Cazzola, Giorgio Ventre, Giorgio Vittadini, Anna lisa Mandorino, Silvio Spiri, Carlo Cellamare, Ernesto Olivero, Giuseppe Berti, Anna Lisa Mandorino, Roberto Colombero

