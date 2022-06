LETTURE/ A Roma, una nuova “Clitemnestra” chiede più magnanimità per tutti

Non so se scrivere di Roma o di Micene. Perché a Roma domenica è andato in scena uno spettacolo ispirato al mito di Clitemnestra. Ora, sappiamo tutti quanto il teatro greco sappia esprimere in modo sommo i drammi e le domande più profonde del cuore umano. Quello che il genio di don Giussani chiamava senso religioso. In Clitemnestra c’è il tema universale della giustizia, della vendetta, del destino. Lei, destinata all’infelicità, uccide il marito Agamennone, che con l’inganno aveva sacrificato la figlia Ifigenia per propiziarsi il favore degli dei nella sua guerra contro Troia.

È un personaggio femminile fortissimo. Molto attuale è anche il tema di cosa si possa sacrificare in nome di una vittoria in guerra. Il Clitemnestra di domenica era scritto da Luciano Violante. Ora, che un potente della prima repubblica scriva di teatro, e molto bene, è già una notizia. Che poi sia un ex magistrato, in prima linea contro la mafia ma anche contro certi avversari politici, a riflettere sui grandi temi della giustizia è un’altra notizia, sicuramente buona. E che, in una specie di compromesso storico culturale, l’opera sia prodotta dal Teatro Stabile d’Abruzzo, il cui presidente è Pietrangelo Buttafuoco, è anche curioso. E infine, che tutto ciò accada nel caos della Roma d’oggi è veramente degno di riflessione.

Mentre la chiesa sconsacrata di San Nicola, esempio sconosciuto di medioevo della città eterna, era gremita ad ascoltare l’ottimo monologo di Viola Graziosi, a poca distanza in uno dei tanti “Garden” c’era disco music a palla. E allo Stadio Olimpico 40mila persone cantavano insieme a Venditti e De Gregori. E nella movida di Trastevere un altro accoltellamento. Senza parlare dei fumi quasi certamente dolosi della discarica di Malagrotta, delle buche e dei cassonetti pieni, che ci sono anche con Gualtieri sindaco, dei tavolini selvaggi, dei Gay pride e dei nostalgici di Forza Nuova…

Roma è questo: c’è lo splendore del Rinascimento e la bellezza dell’Eur. Barocco e Colosseo. Ci sono le Botteghe Oscure, già sede del Pci, diventate hotel a cinque stelle e c’è un Papa che si richiama alla Madonna Povertà di San Francesco. C’è la Chiesa sana e quella meno sana…

Roma è eclettismo, non l’aut aut protestante nordico, non l’intolleranza mediorientale, non la censura orientale. La versione buona dell’eclettismo è la magnanimità e questa è virtù della cattolicità, nella quale c’è un fattore principale, che però conserva e valorizza tutti gli altri.

