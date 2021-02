LeTwins, Ylenia e Nicole Burato chi sono?/ Fidanzate? Tutto tace sulle TikTokers con 10 milioni di follower

Ylenia e Nicole Burato, meglio conosciute come LeTwins, sono due gemelle diventate delle vere e proprie star sui social con 10 milioni di follower. Le due ragazze sono nate a Mantova il 13 ottobre 1994. Ylenia si è diplomata geometra, mentre Nicole in ragioneria. Dopo gli studi hanno iniziato a lavorare nell’azienda di famiglia, ma al lavoro d’ufficio affiancano l’attività sui social come influencer “per la voglia di costruire qualcosa che fosse nostro”: “Abbiamo iniziato con un profilo unico su Instagram chiamato “CurlyBlondeTwins” poi successivamente l’abbiamo abbreviato in “Letwins”. Fin da subito abbiamo avuto grandi soddisfazioni tanto da aprire un blog dopo pochi mesi”, hanno raccontato al Corriere dello spettacolo. Si sono trasferite a Milano, dove vivono nella Twins House. Esposte sui social, LeTwins mantengono il più stretto riserbo sulla loro vita privata.

LeTwins, Ylenia e Nicole Burato, star dei social

Ylenia e Nicole Burato prendono molto seriamente il loro lavoro sui social: “Passiamo ore a cercare nuove idee, perché sennò l’algoritmo non ti premia”, hanno detto in una recente intervista a Repubblica. Inoltre non è sempre facile la scelta de brand con cui lavorare e da sponsorizzare sui social: “Per noi i punti fondamentali sono: la coerenza con la nostra immagine, la libertà nel creare il contenuto, e che in primis si tratti di un brand che utilizzeremmo anche noi due”. Nell’ultimo periodo le due gemelle hanno riscosso un grande successo anche su TikTok: “Secondo noi non ci sono tecniche che funzionano meglio di altre: l’arma vincente è essere se stessi e trovare quello in cui si è bravi per poter spiccare. Su TikTok vanno molto i video che suscitano un’emozione in chi li guarda, e sulla base di questo chiunque può far nascere nuovi trend”, hanno spiegato su Repubblica.



