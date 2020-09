LEUCEMIA E CANCRO AL SENO: MALATTIA VIOLANTE GUIDOTTI/ “Mi chiedevo perché a me?”

Violante Guidotti, ospite di Oggi è un altro giorno, racconta della sua malattia. “La mia è una storia che inizia tre anni fa. – ha esordito la moglie di Carlo Calenda – Mi sono ammalata di una leucemia mieloide acuta. Ho iniziato accusando una fatica, stanchezza non consona alla mia personalità. Mi sono insospettita e preoccupata. Un po’ per scrupolo ho deciso di fare le analisi del sangue e il medico mi ha detto che avrei dovuto essere ricoverata urgentemente per una situazione grave.” La Guidotti poi racconta cosa è accaduto dopo la scoperta della malattia: “Sono entrata al Gemelli il 29 agosto di 3 anni fa. Oggi sto ancora aspettando la conferma delle analisi fatte a inizio settembre ma col Covid è tutto rallentato.” (Aggiornamento di Anna Montesano)

L’INCREDIBILE STORIA (E FORZA) DI VIOLANTE GUIDOTTI, MOGLIE DI CARLO CALENDA

Ricoverata per la leucemia ha scoperto anche di avere il cancro al seno, la storia di Violante Guidotti, moglie di Carlo Calenda, è davvero sconvolgente e commuovente ma quello che non uccide fortifica e anche per lei è stato lo stesso. Manager della comunicazione finanziaria, mamma di tre figli, con una vita frenetica e normale, nel 2017 viene ricoverata per leucemia e scopre di avere un tumore al seno, una malattia che lei stessa ha definito un buco nero che rischia di tirarsi dentro se uno non riesce a trovare l’ancora giusta, e cosa c’è di meglio che una famiglia forte e di un marito pronti a non farti mai piegare alla malattia? Lei stessa in un’intervista a huffingtonpost.it ha spiegato: “Mio marito Carlo e mia madre quando mi lamentavo, perché stavo da cane, mi “proibivano di lagnarmi” mi intimavano di “tirarmi su”. Ogni tanto ci litigavo pure….La malattia è come se ti sprofondasse in un buco nero e la famiglia è la carrucola che ti cala un gancio per tirarti su”.

COSA SONO LEUCEMIA E CANCRO AL SENO?

La sua storia ha davvero l’incredibile, lei ha dovuto rimboccarsi le maniche, combattere contro il cancro al seno mentre subiva le difficili e complicate cure per la leucemia ma adesso vuole usare quella sua stessa forza per aiutare le donne e spingerle a controlli e prevenzione. Ma cosa sono la leucemia e il cancro al seno? La leucemia è un tumore delle cellule del sangue la cui causa è da ricercare proprio nella proliferazione incontrollata delle cellule staminali che risiedono nel midollo osseo. Spesso ad essere colpiti sono soprattutto i bambini ma questo non implica la totale assenza negli adulti, è proprio Violante Guidotti ne è la prova. Tra i sintomi più comuni c’è mal ti testa, dolori alle ossa, perdita di peso, facilità al sanguinamento, ma in questo caso, come con tutte le malattie, si deve fare comunque affidamento ad esami e dottori esperti. Il cancro al seno è una malattia contro la quale sempre più spesso si può vincere soprattutto se si fa prevenzione.



