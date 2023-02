Levante, cambio look/ “Biondo? L’ho fatto per me, per aderire a quello che sentivo”

Levante: il nuovo look a Sanremo 2023

Levante è tornata al Festival di Sanremo tre anni dopo la sua partecipazioni nel 2020 con il brano “Tikibombom”, dove aveva esaltato i suoi colori mediterranei: pelle olivastra, capelli scuri lunghissimi, sopracciglia folte e occhi magnetici. Per il suo ritorno a Sanremo 2023 la cantautrice ha cambiato totalmente look: dai capelli neri corvino a un biondo rame con radice chiara e no sopracciglia, decolorate fino al biondo. Addio anche ai capelli lisci: il mosso è morbido e sinuoso. Molto di impatto anche il make-up che punta sempre sugli occhi: una linea nera di eyeliner bold geometrica.

Pietro Palumbo e Alma Futura, chi sono il compagno e la figlia di Levante/ "A cena…"

Per le sue performance sul palco del Teatro Ariston, Levante ha scelto dei look di Etro, firmati da Marco De Vincenzo. Gli outfit, con le gambe in mostra ma rigorosamente con collant, sono accompagnati da delle platform vertiginose: tacco 18, come ha rivelato Levante sui social.

Levante “Cambio di look? L’ho fatto per me. Per sentirmi libera”

Sui social Levante, al secolo Claudia Lagona, ha spiegato i motivi del suo cambio di immagine e sopratutto della scelta del nuovo colore di capelli: “L’ho fatto per me. Per sentirmi libera di far coincidere l’immagine alla mia attuale idea di me. Volevo un cambiamento, una rinascita, volevo aderire a quello che sentivo dentro”, ha scritto su Twitter. Il nuovo look di Levante però non ha convinto tutti: “Mi spaventa il fatto che la gente, senza filtri, dica “sei brutta, che hai fatto? Ritorna mora, tu non sei così”. In che senso non sono così? Che ne sai tu di me? Neanche io so chi sono, e a volte cambio idea repentinamente”, ha risposto la cantante di “Vivo” a chi si prende il diritto di criticarla. I suoi fan, invece, la difendono: “Non devi giustificare quello che sei e quello che senti. Chi vuole capire la vera Claudia, la vera levante, lo farà. Un’artista si evolve, in primis per se stessa e poi per comunicare al suo pubblico nella maniera in cui ritiene più giusta. Vai, forza della natura”, ha commentato un utente.

Levante, Vivo/ Un'esibizione che racconta la libertà del corpo a Sanremo 2023

Qualche dettaglio: Tacchi: 18 cm

Biondo: L’ho fatto per me. Per sentirmi libera di far coincidere l’immagine alla mia attuale idea di me. Volevo un cambiamento, una rinascita, volevo aderire a quello che sentivo dentro. — Levante (@levantecanta) February 9, 2023

LEGGI ANCHE:

DUETTO LEVANTE CON RENZO RUBINO, COVER "VIVERE"/ L'omaggio a Vasco Rossi è poesia

© RIPRODUZIONE RISERVATA