Levante, Vivo/ Un’esibizione che racconta la libertà del corpo a Sanremo 2023

Levante: esibizione e performance a Sanremo 2023

Levante, dopo l’ultima partecipazione al Festival tre anni prima, torna a Sanremo 2023 con il brano Vivo. Scritto e curato dalla cantante stessa racconta i cambiamenti legati alla maternità, lo stress e la depressione post-partum oltre alla libertà di riappropriarsi del proprio corpo.

L’esibizione della cantante sul palco dell’Ariston è stata esplosiva, tanto che la critica ha riservato giudizi molto positivi per la cantante. Dal testo che affronta un tema delicato e molto importante, alla sua graffiante sensualità scenica e una voce strepitosa, Levante ha brillato per originalità. Il totale cambio di look, con capelli biondo ramato e sopracciglia sottili, rappresenta il cambiamento della cantante nella sua maternità e nel suo corpo. In occasione di un’intervista a rockol.it, l’artista dichiara: “Ero partita con l’idea di tornare con brano più morbido, poi credo che ‘Vivo’ sia più adatta: ci sono stati momenti in cui pensavo non sarei riuscita a finire il disco, ora è bello guardarsi e pensare di avercela fatta”.

Levante, riscatto in finale? Per ora la sua canzone sembra non riscontrare il favore del pubblico

Levante si è esibita con Vivo, brano che le ha permesso di concludere la sua prima serata con l’8° posto e il 16° per la classifica generale. Con la quarta serata invece continua l’andamento negativo nella classifica dove conquista la posizione 22 della classifica. Le sue performance continuano a non riscontrare un grande successo specialmente al televoto. Vedremo se con la finale riuscirà a far comprendere ed apprezzare meglio la sua canzone.

L’artista si piazza all’11° posto delle classifiche in radio con notevoli passaggi dalle varie emittenti, mentre perde qualche posizione su Spotify dove raggiunge il 14° gradino. Il brano che mette al centro la donna e i cambiamenti che comporta la maternità ha fatto il pieno di consensi, ma difficilmente la situazione potrà ribaltarsi durante la finale di Sanremo 2023. I pronostici per l’artista si attesteranno sempre alla metà della classifica o poco più in alto, con molta probabilità.

