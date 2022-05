“L’ex fidanzato di Mercedesz Henger vive a casa sua”/ L’indiscrezione: “Ecco perché”

Mercedesz Henger ancora legata all’ex fidanzato? L’ultima indiscrezione

Mentre Mercedesz Henger continua la sua avventura all’Isola dei Famosi 2022, in Italia fioccano i gossip sulla sua attuale situazione sentimentale. Oggi però nuovi aggiornamenti svelerebbero una situazione diversa da quella ipotizzata in precedenza sulla ragazza. Stando ad indiscrezioni raccolte da IlSussidiario.net da fonti vicine a Mercedesz Henger, l’ex fidanzato della naufraga vivrebbe ancora a casa sua. Va però fatto subito un chiarimento: Fulvio Pavanati, questo il nome dell’ex della Henger, vivrebbe a casa sua non perché tra i due c’è ancora una storia, bensì perché lui verserebbe in condizioni economiche difficili.

Quello di Mercedesz, dunque, sarebbe un gesto di pura amicizia: per la naufraga non ci sarebbe, d’altronde, qualcosa di male nell’essergli vicino come amica. Ciò spiegherebbe, dunque, il fiume di indiscrezioni circolate in questi giorni sul legame ancora presente tra la figlia di Eva Henger e il suo ex. Va detto che la scelta di non dire nulla su questa situazione, qualora venisse confermata, potrebbe trovarsi nella volontà di Mercedesz di tutelare l’uomo e la sua privacy.

“L’ex fidanzato di Mercedesz Henger vive a casa sua”

Poco più di una settimana è trascorsa dall’arrivo di Mercedesz Henger all’Isola dei Famosi, eppure la sua permanenza è stata già resa complicata da una serie di indiscrezioni che riguardano il suo privato. La figlia di Eva Henger si è presentata al pubblico dell’Isola come ‘single’ e, quindi, dal cuore libero, tanto che una volta in Honduras ha subito manifestato una particolare simpatia per Edoardo Tavassi. Il tutto mentre Italia ha iniziato a circolare l’indiscrezione secondo la quale, in realtà, Mercedesz è fidanzata.

Il gossip, infatti, la vorrebbe legata ancora alla sua ultima frequentazione che, come da lei ribadito nel corso della diretta dell’Isola dei 16 maggio, è finita prima che iniziasse questa sua avventura. E se c’è chi in Honduras continua a non credere alla sua versione, c’è chi in Italia sostiene che in realtà Mercedesz avrebbe ancora legami col suo ex e che, addirittura, lui vivrebbe a casa sua. Lei confermerà questa indiscrezione?











