Lia Levi, chi è la sopravvissuta all’Olocausto italiana/ Carriera, libri, curiosità

Lia Levi chi è: carriera e biografia della giornalista e scrittrice italiana

Lia Levi sarà ospite di Oggi è un altro giorno, condotto da Serena Bortone che la intervisterà su una delle pagine più nere della storia: l’Olocausto. Scrittrice e giornalista, nata a a Pisa da una famiglia ebrea è una delle poche superstiti di una delle colpe più atroci del genere umano.

Negli anni’40 la sua famiglia si è trasferita a Roma da Torino; Lia Levi da bambina dovette affrontare la persecuzione raziale dalla quale riuscì a sfuggire nel’43 e si nascose con le sue sorelle nel collegio romano delle Suore di San Giuseppe di Chambéry. Proprio per questo grande dolore, Lia Levi ha dedicato la sua vita a parlare di ciò che ha vissuto in diversi romanzi. Il più noto è il racconto autobiografico Una bambina e basta, diventando un po’ il manifesto di una generazione giovanile. “Non mi piacciono i grandi quando decidono di farti un discorso: si sentono evoluti e magnifici, ti guardano negli occhi, cercano il tono a mezza altezza… ora saprai tutto anche tu, ci penseranno loro a impacchettarti la notizia come una merendina” recita il libro. Nel 1967 ha fondato Shalom mensile che tratta la cultura e la storia ebraica, diretto ora dal suo compagno di vita Luciano Tas.

Lia Levi chi è: “che significa essere ebrei oggi”

Lia Levi, in un’intervista a mosaico-cem.it, ha parlato di cosa significhi essere ebrei oggi: “Prima di tutto bisogna distinguere tra osservanti e no. L’osservante ha una vita tracciata da seguire, è più semplice.”

E ancora: “L’ebreo laico deve invece fare conti con se stesso, rapportarsi con i principi dell’ebraismo sapendo che lo farà per una via più personalizzata, più difficile, perché si tratta di trovare un equilibrio. Come diceva Kafka, l’ebreo della modernità è come un animale che ha quattro zampe, due nel passato e due nella contemporaneità; un animale che si dibatte in un continuo dilemma. In un certo senso è un po’ così. È impegnativo essere ebrei, ma è anche molto bello. L’ebreo è un uomo sempre in bilico, ma è anche l’uomo della modernità. Ne vale la pena”.

