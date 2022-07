Lia Quartapelle, chi è la moglie di Claudio Martelli?/ Matrimonio celebrato ieri…

Claudio Martelli e Lia Quartapelle hanno detto sì, il matrimonio a Milano

Claudio Martelli e Lia Quartapelle si sono finalmente sposati. La deputata del PD e l’ex ministro della giustizia hanno pronunciato il fatidico sì nella sala matrimoni di Palazzo Reale, a Milano. I due avrebbero dovuto sposarsi due anni fa a Tel Aviv ma la pandemia aveva poi fatto saltare i piani degli sposi. La cerimonia civile è stata celebrata da Daniela Mainini, presidente del Centro studi Grande Milano e amica comune della coppia. Un matrimonio atipico considerando che alla cerimonia non è seguito alcun ricevimento. Tra gli invitati solo familiari e amici stretti. Le nozze si sono svolte nel massimo della riservatezza e della sobrietà. Lia Quartapelle indossava un abito color rosa cipria. Lui elegante con un garofano rosso appuntato all’occhiello.

Claudio Martelli è al suo quarto matrimonio. Con Lia c’è una forte differenza d’età in quanto lui ha 79 anni mentre lei ne ha 39 e oltre essere parlamentare del Pd è la responsabile Esteri del partito. Claudio e Lia stanno insieme da cinque anni. Non si sapeva molto della loro storia fino a quando sono state affisse le pubblicazioni. In quel momento la coppia ha abbandonato quella riservatezza che l’ha sempre contraddistinta. Lei gli aveva dedicato un tenero post su Instagram con la didascalia: “questo è il mio amore”. Lui, gli aveva dedicato – semplicemente: “A Lia” – il libro scritto nel 2020 su Craxi.

Lia Quartapelle, chi è la moglie di Claudio Martelli?

Nel gennaio 2020, Claudio Martelli e Lia Quartapelle avevano annunciato il loro matrimonio in Israele a Tel Aviv. Si tratta delle quarte nozze per Martelli, 77 anni, ex numero due del Psi e ministro delle Giustizia nei governi guidati da Giulio Andreotti e Giuliano Amato. Martelli è già stato sposato con Daniela Maffezzoli, Anna Rosa Pedol e la nobile romana Camilla Apollonj Ghetti. Per Quartapelle invece sono le prime nozze.

Quartapelle è laureata in Economia dello sviluppo e ha lavorato come economista presso la Cooperazione italiana in Mozambico per poi conseguire un dottorato di ricerca a Pavia. Dal 2009 è ricercatrice dell’Ispi. Tra i fondatori del circolo 02Pd di via Eustachi, quello con il maggior numero di iscritti al Pd a Milano, è deputata dal 2013 e rieletta nel 2018 nel collegio di Porta Venezia. Il fidanzamento con la Quartapelle durava da alcuni anni, ora la decisione di fare il grande passo. Ieri Claudio e Lia sono riusciti finalmente a fare il grande passo e i parenti e amici hanno festeggiato assieme a loro in una festa all’insegna della sobrietà.

