Liala, chi è la figlia di Licia Colò: le passioni ereditate dalla madre

Non solo conduttrice televisiva ma anche una mamma affettuosissima e sempre presente nella vita di sua figlia, Licia Colò conserva un legame davvero speciale con Liala Antonino, frutto dell’amore nato con l’ex marito Alessandro Antonino. Il celebre volto del piccolo schermo, conduttrice fra gli altri di Geo & Geo e Alle falde del Kilimangiaro, nel 2004 ha conosciuto e sposato colui che per quasi 20 anni è stato l’amore della sua vita; dal loro matrimonio è nata l’anno successivo, nel 2005, la loro unica figla di nome Liala, prima del divorzio annunciato nel 2023.

Ma che cosa sappiamo della giovanissima figlia di Licia Colò? Liala ha ereditato dalla madre numerose passioni: non solo coltiva un profondo interesse per il mondo della natura e dell’ambiente, ma è anche una grande appassionata di viaggi e comunicazione; infatti, è non solo una travel blogger ma sogna anche di lavorare nel mondo della televisione e del cinema, dopo aver seguito sin da bambina il lavoro della madre dietro le quinte.

Liala, figlia di Licia Colò: “Mi prendevano in giro…“

Liala, figlia di Licia Colò, pochi mesi fa ha rilasciato un’intervista assieme alla madre nello studio di BellaMa’, il programma condotto da Pierluigi Diaco su Rai 2. E, in quell’occasione, ha raccontato di aver sempre seguito la madre durante il suo lavoro sin da piccola: “Da quando sono nata mamma mi portava nei suoi viaggi di lavoro. Ho avuto modo di conoscere il mondo delle riprese, spesso ero dietro le quinte, la fermavano per strada“.

Tuttavia essere figlia di una donna così popolare non è stato vissuto in maniera pienamente positiva dalla ragazza che, nel corso di quell’intervista, ha confessato di essere stata spesso vittima di bullismo: “Alle scuole elementari i bambini sono molto cattivi, ho subito anche episodi di bullismo, spesso anche da parte dei professori. Mi prendevano in giro per il fatto che fossi figlia di un personaggio famoso. Mi dicevano ‘Hai gli schiavi in casa?’. Ci sono stata male, spesso ho nascosto il fatto di essere figlia di mia madre. L’immagine che mi veniva attribuita era sempre negativa”.

