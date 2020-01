LIBIA, HAFTAR A BERLINO/ Denuncia del Guardian “2000 siriani al fianco di Al Sarraj”

A duemila combattenti siriani è stata promessa la nazionalità turca. Si tratta di militari già in Libia, o in arrivo, e che si schiereranno a difesa del governo di accordo nazionale guidato da Fayez Al Sarraj. A svelarlo è stato il tabloid britannico The Guardian citando fonti siriane, secondo cui i militari dovrebbero confluire in una divisione dal nome di Omar al-Mukhtar, il leader della resistenza libica giustiziato dall’Italia, e divenuto molto popolare durante la rivolta del 2011. I combattenti siriani hanno firmato un contratto con il governo turco da 2000 dollari al mese per sei mesi e a tutti, come detto in apertura, è stata promessa la nazionalità della Turchia. Il governo di Ankara si è altresì impegnato a pagare le spese mediche ai combattenti feriti, nonché a rimpatriare eventuali salme di quanti cadranno. Secondo il Guardian sarebbero quattro le vittime, mentre l’Osservatorio siriano per i diritti umani parla di 14 caduti. La Turchia e la Libia hanno smentito la presenza di militari siriani. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

LIBIA, HAFTAR A BERLINO: LE ULTIME DI CONTE

Prosegua la diplomazia per risolvere il caso Libia e far firmare la pace al generale Haftar e al capo del governo libico Al Sarraj. Impegnato in prima fila il presidente del consiglio italiano, Giuseppe Conte, che nel recente vertice sulla questione, a cui hanno preso parte gli esponenti del governo nonché dell’opposizione, avrebbe riferito: “L’Italia ha fatto una scelta ben precisa: – le parole riportate da Affaritaliani.it – siamo disponibili a investire tutto il nostro capitale per indirizzare gli attori libici e la comunità internazionale verso una soluzione politica, ma non siamo disponibili a fornire armi o militari per alimentare un conflitto armato. Sul piano politico la nostra linea è coerente e la nostra presenza è costante”. Conte domani sarà in Algeria per una visita ufficiale, un incontro in cui proverà a cercare nuovi “aiuti” per risolvere la crisi libica, a tre giorni dalla conferenza di Berlino in cui Haftar sarà comunque presente.

LIBIA, HAFTAR A BERLINO: TUTTI I PAESI PRESENTI ALLA CONFERENZA

Ovviamente l’appuntamento tedesco sarà cruciale per la pace libica, ma allo stato attuale delle cose regna l’incertezza, come ha fatto chiaramente capire Conte: “Non siamo sicuri, allo stato, che arriveremo a Berlino con una tregua formalmente sottoscritta. L’importante, comunque, è che si arrivi con un “cessate-il-fuoco” sostanziale”. Deve invece ancora confermare la sua presenza alla conferenza l’altro leader della Liba, Al Serraj, che comunque aveva già firmato la tregua proposta dalla Russia negli scorsi giorni, e che si dice quindi assolutamente disponibile al cessate il fuoco. Ci saranno invece, oltre a Germania e a Italia, anche Stati Uniti, Russia, Cina, Francia, Turchia, Regno Unito, Emirati, nonché il presidente algerino e forse quelli di Tunisia ed Egitto. Il ministro degli esteri, Luigi Di Maio, ha commentato le ultime con tali parole: “L’annuncio della data della conferenza di Berlino, il 19 gennaio, che riunira’ al tavolo i principali attori coinvolti nella crisi libica, e’ una buona notizia e rappresenta un importante passo avanti nella direzione auspicata dall’Italia. In questi giorni avevamo chiesto con insistenza, e ad ogni tavolo, che la data arrivasse il piu’ presto possibile, prima che la situazione sul terreno diventasse irrecuperabile”.



