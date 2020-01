Libia, mezza tregua: Sarraj firma, Haftar no/ Conte-Erdogan “soluzione politica”

Una tregua a “metà” quella che arriva dalla Russia: al tavolo dei negoziati – dove per tutto il giorno non si sono mai seduti, nello stesso momento, Haftar e Sarraj – tra diplomatici russi, turchi e libici di Tripoli e Bengasi, è solo il Premier del Governo di unità nazionale ad aver firmato l’accordo verso la Conferenza di Pace. Haftar ha invece preferito prendere tempo ed entro domani mattina dovrebbe dare la sua risposta definitiva: «Sarraj ha firmato l’accordo sulla tregua in Libia, mentre Haftar ha chiesto tempo fino a domani mattina», è il comunicato lanciato direttamente dal Ministro degli Esteri di Putin, Sergei Lavrov, a capo della delegazione di diplomatici che da giorni a Mosca prepara la tregua permanente con la complicità di Turchia e Italia. «Spero che il maresciallo Haftar decida di firmare il documento», aggiunge lo stesso Lavrov alla stampa dopo una intensissima giornata di negoziati in vista della probabile Conferenza di Pace a Berlino per il prossimo 19 gennaio. Sarrraj ha firmato, il Presidente del Consiglio di Stato con sede a Tripoli – Khaled al-Mechri – mentre il presidente del parlamento libico con sede a Tobruk, Aguila Salah, ha chiesto tempo fino a domani per esaminare la bozza di accordo, esattamente come il generale della Cirenaica. «Questo weekend c’è un vertice a Berlino, il presidente Conte, Putin e io stesso abbiamo la volontà di partecipare a questo vertice, siamo decisi», ha ribadito in serata il n.1 di Ankara, Recep Tayyip Erdogan.

NO ACCORDO SULLA PACE IN LIBIA (PER ORA)

Dossier Libia, per il momento nulla di fatto: non è stata raggiunta un’intesa in quel di Mosca. Le due parti, ovvero quella facente capo a Fayez al-Sarraj e quella facente capo a Khalifa Haftar, non hanno concluso un accordo sulla tregua, a darne annuncio il ministro degli Esteri della Russia Sergej Lavrov: «Sarraj ha firmato l’accordo, Haftar ha chiesto tempo fino a domani mattina. Ci sono stati dei buoni progressi, spero che il maresciallo Haftar decida di firmare il documento». Il premier del Governo di Accordo Nazionale e il generale non si sono incontrati e sono attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore. Hafed Gaddur, ambasciatore libico in Italia, ha spiegato: «Il documento messo a punto dalla Russia e dalla Turchia è buono e equilibrato e noi lo abbiamo firmato. Ma Haftar non accetta il testo. Ora Haftar ha preso tempo fino a domani mattina: se non firma tutto il mondo saprà chi non vuole la pace in Libia», riporta Il Fatto Quotidiano. (Aggiornamento di Massimo Balsamo)

LIBIA, CONTE-ERDOGAN: “TREGUA PERMANENTE”

Erdogan e Conte da Ankara rilanciano la prospettiva di una «tregua permanente» in Libia, confermando la Conferenza di Pace a Berlino per il prossimo 19 gennaio: la missione del Premier italiano dall’alleato turco in Nato ha cercato di ristabilire una preminenza dell’Italia all’interno della coalizione pro-Sarraj e nello stesso tempo una visione di “dialogo” tra i due contendenti sul campo libico. «Il cessate il fuoco può risultare una misura molto precaria se non inserito in uno sforzo della comunità internazionale per garantire stabilità alla Libia», ribadisce nella conferenza stampa unitaria con Erdogan il leader del Governo italiano. Come anticipato dal piano di tregua siglata a Mosca tra Haftar e Sarraj, Italia e Turchia hanno auspicato la possibilità di una presenza dell’Onu, con osservatori, a presidio dei luoghi strategici e delicati della Libia. «L’Ue a Berlino avrà un grande ruolo ma anche Turchia e Russia lo avranno», spiega Conte dopo il colloquio con Erdogan, ribadendo «Abbiamo condiviso l’urgente necessità di porre fine all’escalation sul terreno libico per garantire un cessate il fuoco duraturo». Non si può parlare di pace fatta in Libia, avverte Conte, ma restano comunque buoni segnali di speranza per l’immediato futuro: «Vogliamo che il cessate il fuoco in Libia diventi permanente e mi auguro che il più presto possibile si sottoscriva una tregua, apprezziamo anche tutti gli sforzi della parte italiana per raggiungere questo obbiettivo», ha spiegato Erdogan salutando il Premier Conte ad Ankara.

CONFERENZA DI BERLINO IL PROSSIMO 19 GENNAIO

Dalla Germania si dicono certi: il prossimo 19 gennaio dovrebbe tenersi la Conferenza di Berlino per la pace in Libia, con tra i Paesi partecipanti anche un ruolo di primo piano per l’Italia. «I preparativi sono in corso, e la conferenza dovrebbe tenersi in ogni caso a gennaio a Berlino», ha ribadito un portavoce della cancelliera Merkel questa mattina dal Bundestag, dopo le insistenti richieste da parte di Conte e Di Maio affinché a livello europeo si indicasse il prima possibile la data del vertice di pace. La tregua intanto tra Sarraj e Haftar, che dovrebbe valere almeno fino alla Conferenza di Pace, viene siglata a Mosca in alcuni punti “nodali” rilanciati poco fa dal Corriere della Sera, da fonti Al Arabiya: «congelamento dell’intervento turco, l’invio di militari russi per la supervisione dell’attuazione dell’accordo, un ritiro bilanciato delle truppe alle caserme e il disarmo delle milizie». Non solo, l’Onu dovrebbe interporsi tra le truppe avversarie come forza di peacekeeping non armata, con la richiesta al generale Haftar di provvedere alla lotta al terrorismo Isis e alla protezione dei pozzi petroliferi. Infine, la tregua prevederebbe una sorveglianza costante di porti e spazio aereo da parte della comunità internazionale, in modo da evitare l’invio di ulteriori armi in Libia. Nel frattempo il Ministro degli Esteri Di Maio, in visita al Presidente della Tunisia Kais Said – in contemporanea alla missione di Conte in Turchia da Erdogan – ribadisce la linea del Governo sulla Libia: «Con il presidente c’è stato un incontro cordiale e proficuo. Abbiamo affrontato vari temi tra cui ovviamente la Libia. Come Italia riteniamo sia importante coinvolgere la Tunisia e i Paesi limitrofi alla conferenza di Berlino. Non ci può essere una soluzione concreta e duratura senza il coinvolgimento di Paesi vicini alla Libia, così come l’Algeria e il Marocco. È insieme che bisogna lavorare verso un nuovo approccio, che coinvolga tutti al tavolo del dialogo».

SARRAJ E HAFTAR IN RUSSIA PER LA TREGUA

Giornata forse cruciale per la guerra per ora solo “sospesa” in Libia: a Mosca, il Presidente russo Vladimir Putin ospita insieme (questa volta senza incidenti diplomatici, come invece successo solo una settimana fa in Italia) il Premier di Tripoli Al Sarraj e il generale della Cirenaica, Khalifa Haftar. L’obiettivo, come voluto da tempo nell’accordo Russia-Turchia, è la firma di un tregua solida che prolunghi il cessate il fuoco in atto ormai da sabato notte su tutto il territorio libico. L’annuncio dato ieri da Lev Dongov, il responsabile del gruppo di contatto russo in Libia, viene oggi confermato dalle agenzie russe con l’incontro imminente ormai al Cremlino tra i due leader in guerra fratricida da mesi: «La firma di questo accordo aprirà la strada al rilancio del processo politico», ha spiegato il presidente del Consiglio di Stato (il Senato libico, ndr) Khaled al-Mechri, sulla televisione libica al-Ahrar. Poco prima di partire alla volta di Mosca, lo stesso leader del Governo di unità nazionale Fayez al-Sarraj ha dichiarato alla nazione «Chiedo a tutti i libici di girare la pagina sul passato, di rifiutare la discordia e di favorire la stabilità e la pace».

LIBIA VERSO LA PACE? CONTE DA ERDOGAN

Con la Russia che appoggia Haftar e la Turchia in sostegno di Sarraj il dialogo e il confronto tra le due parti in guerra sono state aumentate, con rapidità e velocità assai ben maggiori di quanto combinato dagli emissari europei in un anno intero di tentati vertici, non da ultimo quelli in Italia negli scorsi mesi. Mentre intanto a Mosca si cerca la tregua definitiva – con l’impostazione dei punti cardine verso la conferenza di pace a Berlino – ad Ankara il Premier Conte incontra il leader turco Erdogan, sempre con la Libia sullo sfondo come tema primario del vertice. Il tentativo italiano è sia trovare un punto di contatto per risolvere il conflitto libico, ma nello stesso tempo evitare che la Turchia possa avere totale controllo sul Mediterraneo a seguito dell’alleanza stretta con Al Sarraj: oggi Erdogan, domani il presidente dell’Egitto Abdel Fattah Al Sisi, al centro dei colloqui del Premier Conte vi è appunto la Libia e il futuro stesso del Mediterraneo. «Un partner di assoluta rilevanza geo-strategica nella regione, membro della Nato e interlocutore fondamentale» per le questioni di sicurezza, migranti e politica regionale in Medio Oriente, fa sapere il Presidente del Consiglio nella lunga intervista rilasciata oggi al Corriere della Sera.



© RIPRODUZIONE RISERVATA