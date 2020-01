Libia, Conte vede Sarraj/ Premier libico: “Cessate il fuoco se Haftar ritira truppe”

Strada in salita per la soluzione diplomatica auspicata dall’Italia in Libia: a margine dell’incontro a Palazzo Chigi tra Giuseppe Conte e il premier di unità nazionale Fayez al-Sarraj è quest’ultimo a chiarire che il pallino è nelle mani del generale Khalifa Haftar. Queste le parole di Sarraj: “Accogliamo con piacere le iniziative della Russia e della Turchia, come iniziative per il cessate il fuoco con la condizione che ci sia un ritiro della fazione avversa che attacca. Ma quella fazione non sembra disponibile a ciò, perché ha un altro modus operandi”. Dal canto suo il premier Conte sembra intenzionato a proseguire nei suoi sforzi diplomatici: “Lunedì sarò in Turchia. Martedì in Egitto, ma ho già programmato colloqui telefonici con vari omologhi leader di governo di vari paesi che sono coinvolti nello scenario libico. Voglio continuare a tessere questa tela che deve portarci a una soluzione pacifica”, ha detto. (agg. di Dario D’Angelo)

LIBIA, CONTE VEDE SARRAJ

Libia: Fayez al-Sarraj atteso a Palazzo Chigi per un incontro con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Si chiuderà con ogni probabilità nel pomeriggio di oggi l’incidente diplomatico con il premier del governo di accordo nazionale libico (Gna) – l’unico riconosciuto dalle Nazioni Unite -, che sarebbe dovuto arrivare in Italia già nei giorni scorsi. Il fatto che a Roma fosse stato accolto prima il generale Khalifa Haftar, l’uomo forte della Cirenaica che sta muovendo guerra proprio alle truppe di Sarraj, aveva spinto quest’ultimo a disertare l’incontro in polemica con il capo dell’esecutivo italiano. Oggi verrà ricucito quello strappo, in un incontro che nelle speranze di Roma è propedeutico alla ricerca di una soluzione diplomatica alla crisi libica. I disegni italiani, però, si scontrano con la realtà: neanche l’appello congiunto di Vladimir Putin e Recep Tayyip Erdogan ha infatti convinto gli attori locali ad accettare un “cessate il fuoco“.

LIBIA, HAFTAR AVANZA: MORTI SOLDATI TURCHI

In questo momento non sembra essere interesse di Haftar la sospensione delle ostilità con le truppe di Tripoli. Le milizie dell’esercito nazionale libico (Lna), dopo aver preso il controllo di Sirte, o almeno di una sua cospicua parte, stanno tentando di espugnare Misurata, roccaforte strategica per le speranze di Fayez al-Sarraj di resistere all’avanzata del generale di Bengasi. La notizia più importante delle ultime ore sarebbe però l’uccisione in battaglia di alcuni soldati turchi. Per quanto la notizia manchi ancora di conferme ufficiali, con il solo quotidiano Ahval a parlare apertamente di 3 militari morti e sei rimasti feriti, come sottolineato dall’Ansa, questo significherebbe che il contingente da 35 militare dislocato nei giorni scorsi sarebbe direttamente impegnato sul campo di battaglia, mentre le autorità di Ankara avevano parlato di semplice “coordinamento”.



