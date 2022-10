Libretto Comunione e Liberazione, Udienza Papa Francesco/ Pdf testi, preghiere, canti

LIBRETTO UDIENZA COMUNIONE E LIBERAZIONE DA PAPA FRANCESCO: ECCO IL PDF

In occasione dell’Udienza speciale di Papa Francesco oggi in Piazza San Pietro con il Movimento di Comunione e Liberazione, la Fraternità di CL ha preparato da giorni il libretto in Italiano e altre lingue straniere per seguire passo dopo passo l’evento atto a celebrare il Centenario di Don Luigi Giussani. Siccome non sarà presente in versione cartacea per essere distribuito direttamente in Piazza, come altre volte, è consigliabile scaricarlo sul proprio smartphone o altro device, oppure ovviamente stampandoselo da casa.

COMUNIONE E LIBERAZIONE, UDIENZA PAPA FRANCESCO/ Diretta video: 100 anni Don Giussani

Il pdf del libretto dell’udienza scaricabile sul sito di Comunione e Liberazione permette a tutti, anche a chi seguirà da remoto l’Udienza di Papa Francesco con il Movimento di CL, di seguire il percorso scelto dalla Fraternità per l’avvicinamento al discorso che terrà il Santo Padre in Piazza San Pietro. Il libretto è disponibile oltre che in italiano anche nelle lingue inglese, francese, spagnolo, portoghese, brasiliano, tedesco, polacco, rumeno e russo. «È la via della mia vita, Cristo»: questo il titolo scelto da CL per l’Udienza con Papa Francesco, tratto da una citazione di don Luigi Giussani di cui si celebra il Centenario della nascita in questo 2020.

DON GIUSSANI/ "L’ho incontrato a scuola, l’ho seguito e mi ha insegnato a domandare"

LIBRETTO COMUNIONE E LIBERAZIONE PER UDIENZA COL PAPA: TESTI, PREGHIERE E CANTI

«Nel grande alveo della Chiesa e nella fedeltà al Magistero e alla Tradizione, abbiamo sempre voluto portare la gente a scoprire – o a vedere in modo più facile – come Cristo è presenza», scriveva Don Giussani. Il libretto di Comunione e Liberazione – con un indice attivo – contiene la lettera scritta dal Presidente della Fraternità Davide Prosperi a tutti gli aderenti al Movimento (qui il testo integrale, ndr). «L’udienza sarà un passaggio fondamentale del cammino che stiamo compiendo. In un momento così delicato per il movimento, con il pellegrinaggio alla casa di Pietro vogliamo affermare ancora una volta la nostra affezionata sequela al Papa e in essa il nostro appassionato amore a Cristo e alla Chiesa. A papa Francesco affidiamo, dunque, come figli, il desiderio che dal profondo ci anima di offrire, attraverso la concretezza della nostra esistenza, il nostro contributo di fede e di costruzione del bene comune a vantaggio di tutti i nostri fratelli uomini, continuando a mendicare, anzitutto per noi stessi, Colui che solo può compiere la sete del cuore dell’uomo: Gesù di Nazareth», scrive il Presidente di Comunione e Liberazione.

Comunione e Liberazione in Udienza dal Papa/ “Centenario Don Giussani”. Info e data

Nel libretto dell’Udienza con Papa Francesco segue poi l’insieme di preghiere, testimonianze, letture e canti che verranno svolti durante l’intera mattinata in San Pietro, sia prima che dopo l’intervento del Santo Padre. Dalle Lodi mattutine agli scritti di Don Giussani sulla Madonna, il Cristo e il Sì di Pietro alla Chiesa del Signore: all’interno sono riportati i brani più famosi dell’insegnamento teologico, culturale e di testimonianze del Servo di Dio, fondatore di Comunione e Liberazione. Infine nel libretto di CL si trova anche l’Angelus che verrà poi recitato con Papa Francesco e un lungo insieme di canti della tradizione di Comunione e Liberazione che accompagneranno il gesto dell’Udienza speciale.











© RIPRODUZIONE RISERVATA