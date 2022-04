Liceo Montale, studentessa “Preside e alunno? Lo sapevo da mesi”/ “Un vero scandalo!”

Si torna a parlare dei fatti contestati all’interno del Liceo Eugenio Montale di Roma, dove la neo preside attualmente in prova, avrebbe avuto una relazione con un suo allievo maggiorenne. Questa, almeno, sarebbe l’accusa del diciottenne dopo aver voluto interrompere il presunto rapporto che si sarebbe trasformato in qualcosa di troppo insistente. Secondo la dirigente scolastica, che ha respinto ogni accusa a suo carico, tra i due ci sarebbero stati solo rapporti cordiali.

A parlare ai microfoni della trasmissione Ore 14 è stata una studentessa che ha svelato: “Purtroppo sono una di quelle persone che la sa dall’inizio questa storia, da mesi”. La notizia, ha spiegato, “è stata disarmante per tutti. Non ce l’aspettavamo”. A detta della studentessa, “è stata una notizia che è più grande di noi, anche a discuterne con i professori, a confrontarsi con i genitori, è stata una cosa mai sentita prima, veramente uno scandalo”.

Liceo Montale, studentessa parla del comportamento della preside

Al programma di Rai2, incalzata dalla giornalista, la studentessa ha spiegato come è venuta a conoscenza della vicenda: “Perchè il ragazzo si era confidato con delle sue amiche e tra queste sue amiche, c’era una sua amica”. Una volta al bar sarebbe trapelato tutto quello che, a loro dire, sarebbe accaduto durante il periodo dell’occupazione: “Lui la accompagnava in commissariato a denunciare i suoi compagni di classe… All’improvviso se ne esce così ‘il ragazzo ha sc*pato con la preside’ e noi non realizzavamo all’inizio perché non è una cosa che appena la senti fai ok non è niente”.

Parlando della preside, la studentessa l’ha definita “una contraddizione vivente”, dal momento che “mette regole, dress code discriminatorie per le ragazze più che per i ragazzi ed è lei stessa a venire con la gonna, la scollatura, i pantaloni bianchi trasparenti che le si intravede il perizoma, le spalle scoperte”. E per far capire che soggetto sarebbe la dirigente, l’ha definita una donna “molto appariscente”. La ragazza avrebbe persino svelato la data esatta in cui sarebbero avvenuti i rapporti con lo studente: “29 gennaio 2022”, ma nega di aver mai visto con i suoi occhi le prove delle famose chat, “ma questa storia prova la sua veridicità da tante piccole cose”.











