Licia Nunez/ Adriana Volpe la imita ed è scontro tra le due… (Grande Fratello Vip)

Licia Nunez non ha gradito alcuni eventi accaduti al Grande Fratello Vip 4 in questi giorni. Adriana Volpe ha deciso infatti di imitarla e l’attrice non ha digerito la cosa, sicura che abbia superato diversi limiti. Licia infatti ha preferito allontanarsi e andare in confessionale, dove si è abbandonata alle lacrime. “Se il gioco delle imitazioni ha portato a questo… direi che è uno scherzo di mer** cara Adriana, Paola e Antonella”, ha scritto sui social la sua fidanzata Barbara Eboli, “io non sto ridendo per niente“. Poi si è lanciata in un appello a tutti i sostenitori della Nunez, finendo però per alimentare gli haters, che si sono scagliati contro Gisele, la figlia di Adriana. “Sono stanca di sentire le voci, di alcune dinamiche che non mi appartengono”, ha detto invece Licia, “non vedo perché devo accettare tutta questa ipocrisia e falsità. Adriana, Antonella e Paola… non vedo perché debbano commentare cose che a me non fanno assolutamente ridere. Come mi sveglio al mattino, come mi sveglio la notte. Antonella e Adriana non mi stupiscono, mi ha stupito che ci fosse anche Paola“. Secondo la presentatrice invece le cose sarebbero andate in modo diverso: l’attrice avrebbe travisato ancora una volta lo scherzo, vedendoci qualcosa di negativo che in realtà non c’è. Salvo poi definirla “una fetente” alcune ore più tardi.

Licia Nunez, Grande Fratello Vip: terra bruciata attorno

Licia Nunez è riuscita a fare terra bruciata attorno a sè: al Grande Fratello Vip 4 gli scontri sono all’ordine del giorno e l’attrice non si salva di sicuro. Dopo aver fatto pace con Antonella Elia, fra la showgirl e l’attrice sono nate altre scintille e ora anche Adriana Volpe la guarda di nuovo con sospetto. “In una condizione come la mia, dove non c’è serenità, non dovete scherzare“, ha detto Licia a Sara Soldati, parlando dello scherzo fatto dalle due showgirl alle sue spalle e rivelando di vederlo come una mancanza di rispetto. “Mi sentivo talmente fragile che non avevo voglia di confrontarmi”, ha aggiunto, “la situazione bisogna vederla anche da altri punti di vista”. Data la tensione, l’artista ipotizza persino di abbandonare la camerata e soprattutto la condivisione del lettone con la Elia. Quest’ultima intanto ha svelato alla Volpe e a Paola Di Benedetto di vedere Licia come una grande stratega. “Va da quelli che ritiene più forti, è tutto studiato”, ha sottolineato, “non c’è niente di spontaneo“. Anche la Di Benedetto è sul chi va là: non è mai riuscita ad aprirsi con l’attrice, forse per via del suo atteggiamento.

