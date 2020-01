Licia Nunez/ Barbara Eboli l’ha lasciata davvero? “Le ho detto che volevo un figlio” (Grande Fratello Vip)

Licia Nunez non ha ancora compreso che cosa è accaduto nell’ultima diretta del Grande Fratello Vip 4. A suo giudizio, la fidanzata Barbara Eboli potrebbe non averla lasciata con quel fatidico messaggio. Gli altri concorrenti con cui ha stretto un legame più forte hanno supportato la sua idea, ma l’attrice è piombata spesso in uno sconforto senza fine “Non mi aspettavo qualcosa di negativo, perchè sette giorni fa ho ricevuto una lettera bellissima”, ha detto a Clizia Incorvaia, “quindi è successo qualcosa in questa settimana”. Sostenuta dall’amica, l’attrice ha provato ad analizzare le parole lette nel post di Barbara: si parla di un gesto, ma quale? “Non ho fatto niente, niente”, ha replicato Licia. Secondo Clizia però il motivo potrebbe essere collegato a Imma Battaglia, ad alcuni pianti che Licia ha fatto parlando della sua ex. “Diceva nella lettera: mettiamo un punto sul passato, quindi no”, ha continuato l’artista, “Non piangevo per un amore, piangevo per tutta la frustrazione che ne è derivata”. Il discorso si fa ancora più profondo poco dopo: “Io le ho espresso il desiderio di avere un figlio. […] Da quando ho perso mio figlio, non sono più completa. Sono a metà. […] E fino a poco tempo fa io amavo a metà, facevo tutto a metà. Solo Dio sa cosa significa vivere in questo modo”. A nulla è servito che Clizia le ripetesse che è ancora in tempo a realizzare i suoi sogni. Le parole di Barbara hanno colpito l’attrice così tanto da pensare che ormai sia sfumato tutto, persino i suoi desideri di essere madre. Clicca qui per guardare il video di Licia Nunez e Clizia Incorvaia.

Licia Nunez si dispera e sappiamo quanto le emozioni possano essere vissute in modo distorto al Grande Fratello Vip 4. All’inizio, l’attrice infatti ha risposto al conduttore che secondo lei la fidanzata non l’avrebbe lasciata con quel famoso messaggio. Nelle ore successive però il dubbio è diventato sempre più acceso, tanto che Licia continua a chiedersi che cosa ha fatto di sbagliato. In tutto questo non abbiamo la possibilità di ascoltare l’altra campana, anche se una telespettatrice ci ha dato in qualche modo una mano. Sul proprio profilo Instagram, Barbara scrive infatti una frase del giorno con data 24 gennaio, anche se la pubblicazione è avvenuta solo ieri. “Non vivere dando tante spiegazioni”, scrive, “i tuoi amici non ne hanno bisogno, i tuoi nemici non ci credono e gli stupidi non le capiranno”. Un’utente ha deciso di intervenire con un commento: “Io non vedo nessuna rottura tra loro due. Vedo un’unione molto forte, amore da entrambe le parti. Barbara le ha voluto solo dare un segnale (che Licia ha capito) e se per farglielo arrivare ha dovuto renderlo pubblico… ma chi se ne frega”. La Eboli si è limitata a taggare questa persona e a scriverle un’emoji con le manine che applaudono, cosa che ci conferma che la sua visione è più che corretta. Mentre altri condannano la fidanzata della Nunez per non essere stata chiara ed aver mandato la fidanzata ancora più in confusione, altri sono invece sicuri che in realtà abbia voluto provocare una reazione nella sua compagna.

Visualizza questo post su Instagram !!!#Barbara Eboli. Un post condiviso da B .E (@ebolibarby) in data: 25 Gen 2020 alle ore 6:00 PST





