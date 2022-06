Licia Nunez conferma la rottura con Barbara Eboli/ “Esigenze e desideri diversi…”

Licia Nunez ha un nuovo amore, confermata la rottura con Barbara Eboli

Licia Nunez è da poco tornata single. La sua storia d’amore con Barbara Eboli è naufragata e nelle ultime ore è arrivata la conferma. La naufraga dell’Isola dei Famosi ha rilasciato un’intervista a Casa Chi in cui oltre a parlare dell’esperienza all’Isola dei Famosi ha ammesso la fine della storia con Barbara. Licia però non sarebbe single ma nella sua vita ci sarebbe un’altra donna anche se non ha voluto svelare la sua identità. Licia Nunez ha infatti rivelato: “Il cambiamento legato alla mia vita passata era già in atto e mai avrei pensato che l’esperienza al Grande Fratello Vip durasse tre mesi. Quando sono uscita dalla casa ed eravamo in piena pandemia non ho fatto altro che uscire dalla casa del reality per entrare in un’altra. Sono entrata in una situazione difficile. Sapevo quello che avevo lasciato perché la mia vita privata era segnata da alti e bassi. Nella vita accade poi che si abbiano esigenze e desideri diversi. E’ quello che è successo a me”.

Licia Nunez ha sottolineato come tra lei e Barbara ci sia stato all’inizio un tentativo di riavvicinamento. Le cose però non sarebbero andate bene: “C’erano alcuni desideri che coincidevano ma la natura ti presenta risposte diverse da quelle che tu avresti voluto ricevere. Mi sono resa conto che per il benessere di entrambe è necessario che le strade si separino”. Licia Nunez ha però un nuovo amore anche se non ha voluto aggiungere altri dettagli.

Proprio qualche settimana era trapelata l’indiscrezione della rottura tra Licia Nunez e Barbara Eboli. Il settimanale Chi aveva riportato la notizia. Licia Nunez e Barbara Eboli si erano giurate amore eterno della casa del Grande Fratello Vip ma le due si erano ritrovate subito ad affrontare una crisi. Barbara Eboli ammise di avere dei dubbi. La donna era rimasta delusa e asseriva di non conoscere bene la sua compagna. Prima della partenza per l’Honduras, Licia Nunez avrebbe preso la decisione di separarsi da Barbara. Anche nella diretta di Casa Chi, l’ex naufraga ha sottolineato il fatto di aver lasciato congelate delle situazioni una volta uscita dalla casa del Grande Fratello Vip e di aver deciso poi di separarsi da lei. Probabilmente ad incidere sarà stata la voglia di maternità di Licia Nunez.

Intanto Licia ha però ritrovato l’amore. L’attrice è stata una delle concorrenti più amate di questa edizione dell’Isola e in un’intervista a SuperGuida TV aveva rivelato i motivi del suo abbandono: “Non mi sono pentita. Ho avuto il totale sostegno del mio manager Marco Durante de La Presse Management al contrario di alcuni miei amici che sapendo che partivo per l’Isola dei Famosi mi avevano data per spacciata. Io li avevo avvisati che avrei fatto una clip di presentazione in cui dicevo che sarei arrivata in finale che era prevista per il 23 maggio. Poche settimane prima di partire avevo saputo del prolungamento ma io avevo preso già altri impegni che era giusto onorare.Non c’erano le condizioni sull’Isola per poterli posticipare e così come ho onorato il contratto che avevo firmato con la produzione dell’Isola era giusto che rispettassi anche gli altri impegni presi”, ha confessato.











